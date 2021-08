Napoli, ancora un Ferragosto in fabbrica per gli operai Whirlpool

‘Aperitivo di resistenza’ e appello a Governo ed istituzioni

Napoli, 15 agosto 2021 – Terzo Ferragosto consecutivo in fabbrica per i lavoratori della Whirlpool di Napoli. Gli operai hanno organizzato questa mattina un “Aperitivo di resistenza” con un buffet di prodotti a chilometro zero, per dimostrare, nel giorno simbolico della festa che “la dignità, il rispetto, il diritto al lavoro non possono andare in vacanza”.

All’ incontro erano presenti circa 60 lavoratori, molti dei quali accompagnati dai familiari. Dopo 27 mesi di presidio nel sito di via Argine i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli rilanciano un appello alle istituzioni e al Governo. A luglio la multinazionale ha avviato i licenziamenti per i 340 operai del sito partenopeo.