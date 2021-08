Circumvesuviana: si stende tra le rotaie, illeso al passaggio del treno

Nei pressi della stazione Circum di San Giorgio a Cremano

Napoli, 21 agosto 2021 – Si è sdraiato in mezzo alle rotaie e al passaggio del treno è rimasto illeso. La vicenda è avvenuta nei pressi della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Protagonista un uomo di 58 anni che si era allontanato dal servizio di Igiene Mentale della zona come riferisce l’Eav: quando ha visto arrivare il tremo, proveniente da Sorrento, è andato a stendersi in mezzo alle rotaie. Il conducente non ha potuto rallentare la corsa del convoglio, ma l’uomo, che era in uno stato di semi incoscienza, è rimasto praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed un’ambulanza che ha accompagnato il 58enne in ospedale.