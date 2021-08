Circumvesuviana, 18 corse cancellate per mancanza di personale

Eav annuncia soppressioni e sostituzioni bus su tutte le linee

Napoli, 22 agosto 2021 – Mancanza il personale: l’Eav cancella diciotto corse delle linee vesuviane. Si aggravano i disagi per i viaggiatori che oggi si serviranno dei mezzi della ex Circumvesuviana: dopo l’annuncio dei ritardi sulla linea Sorrento-Napoli e le soppressioni già comunicate in mattinata, l’Ente autonomo Volturno ha fatto sapere che ”causa mancanza di personale” dovuta, tra l’altro, alla mancata adesione a svolgere lavoro straordinario saranno soppresse le corse delle 14.09, 17.09, 19.39 e 20.39 da Napoli verso Sorrento (Napoli), delle 16.07 e delle 18.55 da Sorrento verso Napoli e delle 18.54 da Napoli verso Poggiomarino.

Saranno invece sostituiti con autobus i treni delle 12.02 e 15.02 diretti dal capoluogo a Sarno (Salerno), quelli delle 13.49 e 16.49 che da Sarno avrebbero dovuto portare a Napoli, delle 17.24 Napoli-Poggiomarino, 18.57 Poggiomarino-Napoli, 20.09 Napoli-Sorrento e 21.07 e 21.55 da Sorrento verso Napoli.

Annullate per oggi anche le corse del Campania Express (la linea turistica che collega Napoli e Sorrento sostando solo nelle stazioni di Ercolano, Pompei e Castellammare di Stabia) delle 18.06 con partenza da Napoli e 20.56 con partenza da Sorrento: entrambe saranno sostituite con autobus sull’intera tratta.