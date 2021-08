Al Palazzo Mediceo di Ottaviano è tempo di divertimento

Satira e cabaret con Daniele Ciniglio con Giuseppe Arena, Paolo Caiazzo e Federico Salvatore

Al Palazzo Mediceo di Ottaviano arrivano la satira e il cabaret. L’amministrazione comunale ha, infatti, organizzato due spettacoli che si terranno il prossimo 4 e 5 settembre, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria per consentire il rispetto del distanziamento anti-covid.

Il 4 settembre si esibirà Daniele Ciniglio con Giuseppe Arena in “Fuori dal web”. Originario di Ottaviano, dove tuttora risiede, Ciniglio si è fatto strada in pochissimo tempo nel mondo della comicità: da anni spopola sui social, dove è noto per i suoi video esilaranti.

Il 5 settembre, invece, sarà la volta di “Azz & Caiazz”, lo spettacolo di Paolo Caiazzo e Federico Salvatore. Lo spettacolo, che si ascrive alla tipologia del teatro canzone, è un viaggio tra cavalli di battaglia e pezzi inediti dei due artisti che, in un gioco di contaminazioni, si divertiranno ad invadere il repertorio dell’altro offrendo riflessioni, emozioni e tanto divertimento.

I due spettacoli avranno inizio alle 21, per prenotarsi è necessario andare sulla home page del sito del Comune di Ottaviano (www.comune.ottaviano.na.it), cliccare sul link dei due spettacoli e compilare il form di iscrizione.

“Nonostante il covid e l’emergenza sanitaria in atto, siamo riusciti ad allestire due eventi di rilievo, in una location eccezionale, simbolo della città e di tutti gli ottavianesi. Stiamo già ricevendo centinaia di adesioni e possiamo fin da ora assicurare che, se ci saranno le condizioni, Ottaviano ripartirà con gli eventi culturali di qualità, come è sempre avvenuto in questi ultimi anni”, dichiarano l’assessore agli eventi Biagio Simonetti e il sindaco Luca Capasso.