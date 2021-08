Sorteggio Europa League, ecco le avversarie del Napoli nella fase a gironi

Gli Azzurri di Spalletti dovranno vedersela con Leicester City, Spartak Mosca e Legia Varsavia

Nella fase a gironi dell’edizione 2021-2022 della Uefa Europa League il Napoli, inserito nel gruppo C, incontrerà gli inglesi del Leicester City, i russi dello Spartak Mosca allenati dal tecnico italiano Domenico Tedesco e i polacchi del Legia Varsavia. Non particolarmente fortunato quindi il sorteggio per gli Azzurri di Spalletti. “Non avevo preferenze perché in tutte le partite c’è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide”, ha dichiarato il mister.

Finora il Napoli non ha mai incontrato il Leicester nella propria storia, gli inglesi inoltre non hanno mai incontrato una squadra italiana nelle competizioni europee. L’unico precedente invece con lo Spartak Mosca risale addirittura alla Coppa dei Campioni 1990/91, con gli Azzurri che furono eliminati ai calci di rigore dai russi, in quella che fu l’ultima gara di Maradona in Europa con la maglia del Napoli. Più recente invece l’ultima sfida con con il Legia Varsavia: nel corso dell’Europa League 2015/16 il Napoli si è imposto con un punteggio complessivo di 7-2 (0-2 all’andata fuori casa e 5-2 al ritorno tra le mura amiche, ndr).