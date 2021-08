Rissa a Capri, 6 denunciati e un daspo

La lite tra studenti e professionisti campani nei pressi dell’hotel Quisisana

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Capri i sei partecipanti alla rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato all’esterno dell’hotel Quisisana. Le persone coinvolte nell’episodio – di età compresa tra i 26 e i 40 anni, incensurati, campani, professionisti e studenti – saranno proposte anche per il daspo urbano.

La rissa era esplosa in strada, in seguito a un diverbio in un locale notturno. I partecipanti erano entrati nella terrazza bar del Quisisana, afferrando alcune sedie dell’albergo per lanciarsele contro. Le guardie giurate in servizio all’ingresso della struttura hanno chiamato i carabinieri.