Giardini la Mortella di Ischia: al via nel week end gli Incontri Musicali autunnali

Con l’esibizione del giovane pianista britannico Yuanfan Yang

Anche se l’estate volge al termine, ai Giardini la Mortella di Ischia la marcia di avvicinamento verso l’autunno coincide con la ripresa della stagione concertistica dedicata alla musica da camera che verrà inaugurata sabato 4 e domenica 5 settembre con l’esibizione del giovane pianista britannico Yuanfan Yang. Si rinnova quindi l’offerta culturale promossa dalla Fondazione Walton che senza sosta propone ad un target turistico competente ed appassionato i migliori talenti musicali presenti sulla scena internazionale.

Classe 1997 Yuanfan Yang è nato ad Edimburgo dove ha iniziato gli studi pianistici e attualmente si sta perfezionando al Royal College of Music di Londra. Degna di nota è la serie di competizioni pianistiche vinte da questo giovane talento musicale, fra le quali spiccano i 1° Premi al Cleveland International Young Artists Piano Competition negli USA nel 2015, all’International Franz Liszt Piano Competition in Weimar, Germania, all’UK Liszt Society International Piano Prize, allo Sterndale Bennett Prize, al Grand Prix Interlaken Classics International Piano Competition e tantissimi altri. Nel 2019, inoltre, Yuanfan è stato premiato all’ Hastings International Piano Concerto Competition. Ha suonato per importanti Associazioni musicali e in Festival internazionali in tutta Europa, Cina e Stati Uniti, esibendosi con prestigiose orchestre.

Molto attivo anche come compositore, suoi lavori sono stati premiati in numerosi concorsi internazionali e proprio uno dei brani che eseguirà nei due concerti alla Mortella, “Waves”, ha vinto un importante premio europeo come migliore composizione. Yuanfan è sostenuto nei suoi studi dal Keyboard Charitable Trust di Londra.

I programmi che Yuanfan presenterà al pubblico della Mortella saranno in gran parte incentrati su musiche di Frederik Chopin, in quanto il pianista è stato selezionato fra centinaia di musicisti provenienti da tutto il mondo per concorrere al prestigioso Premio Chopin di Varsavia, che si terrà agli inizi di ottobre in Polonia: il Premio Chopin è il più importante concorso internazionale per giovani pianisti al mondo e forse quest’anno il pubblico della Mortella avrà il piacere di ascoltare in anteprima il vincitore del Premio Chopin 2020. In bocca al lupo Yuanfan!

I concerti si svolgeranno nella Sala Recite dei Giardini La Mortella alle ore 17.00.

In ottemperanza alle vigenti normative, saranno ammessi in Sala solo i possessori di regolare Green Pass.