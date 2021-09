Comunali Napoli 2021, riammessa la lista Alessandra Clemente Sindaco

La candidata sindaco: “Soddisfazione enorme”. La lista parteciperà regolarmente alla campagna elettorale, così come deciso dai giudici del Tar della Campania

Napoli, 13 settembre – Il Tar della Campania ha annullato oggi il procedimento con cui la commissione prefettizia ricusava la lista Alessandra Clemente Sindaco (vai all’articolo), accogliendo il ricorso e ammettendo così la suddetta lista a partecipare alle elezioni comunali di Napoli del 2021.

“Una enorme soddisfazione. La lista era stata sospesa per un errore formale. Nessun dubbio c’era mai stato su vizi sostanziali. Conosco a uno a uno le candidate e i candidati che sono venuti in comitato a sottoscrivere la candidatura. Conosco le loro storie, il loro volto pulito, il nostro impegno insieme. Sono la mia forza, la nostra forza. E saranno, non appena ci insedieremo a Palazzo San Giacomo, la forza della città!”, ha affermato la candidata sindaco Alessandra Clemente.