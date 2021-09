Europa League, Il Napoli affronta il Leicester City in trasferta

Fischio d’inizio alle ore 21 al King Power Stadium di Leicester per la prima gara della fase a gironi di Europa League per le formazioni di Spalletti e Rodgers

Napoli, 16 settembre 2021 – Dopo l’ottimo inizio del campionato di Serie A 2021-2022 con tre vittorie su tre gare giocate (con Venezia, Genoa, Juventus, ndr), per il Napoli è tempo di tuffarsi nell’Europa League, con la prima gara della fase a gironi che verrà disputata dagli Azzurri sul campo del Leicester. La formazione inglese ha finora collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte (l’ultima col Manchester City, ndr) in Premier League. Nonostante questo, almeno sulla carta, per la formazione di Spalletti la sfida al Leicester dovrebbe essere la più difficile del girone. La squadra di Rodgers è infatti da anni una delle realtà più promettenti del campionato inglese, salita alla ribalta internazionale nella stagione 2015-2016 quando con in panchina mister Claudio Ranieri è riuscita nella difficile impresa di vincere la Premier. Di quel Leicester sono rimasti ben 7 giocatori, tra i quali il portiere Kasper Schmeichel. In formazione c’è poi una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex Atalanta Timothy Castagne. Ma è a Jamie Vardy che il Napoli dovrà stare particolarmente attento, l’attaccante è stato infatti autore di ben 40 gol nelle ultime due stagioni.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Rodgers dovrebbe mandare in campo la squadra titolare. In porta Schmeichel e difesa a quattro formata da Soyuncu e Vestergaard con ai lati Castagne e Bertrand. In mediana Tielemans Ndidi con Albrighton, Maddison e Barnes sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Vardy.

Solo un piccolo turnover invece per il Napoli di Spalletti. Al massimo i cambi dovrebbero essere quattro rispetto alla formazione scesa in campo pochi giorni fa con la Juve. In porta Ospina e difesa formata da Rrahmani e Koulibaly al centro con Di Lorenzo a sinistra e uno tra Zanoli e Malcuit a destra. A centrocampo Anguissa farà coppia con Fabian Ruiz. Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Lorenzo Insigne alle spalle dell’unica punta Osimhen.

Probabili formazioni:

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

ARBITRO: Tiago Martins (Portogallo)