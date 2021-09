Udinese-Napoli. Gli Azzurri impegnati al Friuli per il posticipo della quarta giornata

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. La formazione di Spalletti in caso di vittoria sarebbe sola in testa alla classifica

Il Napoli affronterà questa sera l’Udinese in trasferta, in gara valida per il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri finora hanno vinto 3 partite su 3 giocate e si ritroverebbero da soli in testa alla classifica in caso di vittoria allo Stadio Friuli, vista la sconfitta della Roma con l’Hellas Verona (i giallorossi affronteranno l’Udinese giovedì, ndr) e il pareggio del Milan con la Juventus. La formazione di Spalletti non dovrebbe avere tanti problemi a far suoi i tre punti ma l’incognita è sulle energie fisiche e mentali, dopo lo sforzo compiuto da Osimhen e compagni in Europa League nella gara con il Leicester (vai all’articolo). E di energie al Napoli ne serviranno un bel po’ per tentare di scardinare la difesa della formazione di Gotti, che finora ha subito solo 2 reti ed è imbattuta in campionato, a dimostrazione di una grande solidità difensiva.

Per quanto riguarda le formazioni Gotti ha recuperato Stryger Larsen. In porta Silvestri e difesa formata da Becao, Nuytinck e Samir. In mediana Arslan, Walace e Makengo con Molina e Larsen sulle fascie. In attacco Pereyra e Pussetto.

Per quanto riguarda il Napoli mister Spalletti dovrà fare ancora a meno di Demme, Ghoulam, Mertens e Lobotka. In porta Ospina e difesa formata da Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. A centrocampo Fabian Ruiz e Anguissa. Sulla trequarti Politano, Elmas e Insigne. In attacco Osimhen.

Probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Pussetto. All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo