Presentata alla Federico II la Notte Europea dei Ricercatori in Campania

Il 24 e il 25 settembre 100 eventi in presenza. Oltre 50 enti per una rete regionale riunita intorno al progetto MeetMeTonight

È stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il programma della nuova edizione di ‘Faccia a Faccia con la Ricerca’, l’evento tutto campano nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori 2021.

Una due giorni che vede il ritorno in presenza dei ricercatori, degli esperimenti, dei dibattiti, del confronto e della scoperta. Questa la particolarità della manifestazione campana. Venerdì 24 settembre e sabato 25 settembre 2021 in 5 sedi differenti – il Chiostro dei SS. Marcellino e Festo a Napoli (h 10-20), la Reggia di Portici (h19.30-22.30), la Piazza Marina Grande a Procida (h18-22), la sede del Dipartimento di Agraria-Sezione di Scienze della Vigna e del Vino ad Avellino (h19.30-22.30), i Giardini della Flora della Reggia di Caserta (h19.30-22.30).

“Un faccia a faccia della cultura e della scienza con il cittadino, con la comunità – dichiara il Rettore Matteo Lorito – Un faccia a faccia che serve a entrambi, sia ai ricercatori che ai cittadini che si avvicinano alla scienza. Un faccia a faccia che oggi è favorito dalle condizioni attuali, perché siamo tutti consapevoli che la scienza trova delle soluzioni fondamentali e salva le vite”.

La manifestazione, voluta dalla Commissione Europea nell’ambito delle “Marie Skłodowska Curie Actions” per raccontare il mestiere del ricercatore ed il suo ruolo nello sviluppo della società contemporanea, ha l’obiettivo di condividere la conoscenza e costruire un dialogo tra ricercatori e cittadini per far comprendere meglio il ruolo e l’impatto della ricerca sulla società, in una maniera coinvolgente, interattiva e anche spettacolare.

Alla manifestazione europea la Campania ha aderito compatta, e si sta lavorando a un nuovo progetto territoriale biennale che è in fase di sottomissione. L’attuale progetto nazionale Meet Me Tonight è a cura di Università Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Politecnico Milano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Istituto Nazionale di Astrofisica.