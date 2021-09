Serie A, il Napoli impegnato a Genova con la Sampdoria

Squadre in campo quest’oggi alle ore 18.30 per il posticipo della quinta giornata di campionato

A distanza di poche settimane il Napoli di Luciano Spalletti torna a Genova, stavolta non per incontrare i Rossoblù ma la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Gli Azzurri arrivano al posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A avendo vinto finora tutte le partite: vincendo anche questa sera, quindi, il Napoli con 15 punti balzerebbe nuovamente al primo posto davanti a Inter e Milan (entrambe a 13 punti, ndr), che nel corso di questo turno hanno battuto rispettivamente la Fiorentina e il Venezia. La formazione di D’Aversa è invece reduce dalla vittoria sul campo dell’Empoli per 3-0 e ancora prima aveva fermato proprio l’Inter al Marassi sul risultato di 0-0. Per il Napoli, che in questo periodo è chiamato a un vero e proprio tour de force viste le tante partite ravvicinate tra campionato ed Europa League, la sfida potrebbe presentarsi più difficile del previsto. Anche se in effetti andare a giocare a Genova, che sia con i Rossoblù o i Blucerchiati, non è mai propriamente facile.

Per quanto riguarda le probabili formazioni i padroni di casa dovranno fare a meno di Verre, Ihattaren e dell’ex Gabbiadini. A centrocampo invece Thorsby ha recuperato e dovrebbe essere regolarmente in campo. In porta Audero e difesa formata da Yoshida e Colley con ai lati Bereszynski e Augello. In mediana Silva e Thorsby con ai lati Candreva e Damsgaard. In attacco Caputo e Quagliarella.

Nel Napoli non hanno ancora recuperato dall’infortunio Demme, Lobotka e Mertens: tre giocatori che farebbero comodo viste le tante partite da giocare in poco tempo. Spalletti, a causa di queste assenze, è costretto a scelte obbligate soprattutto in mediana. In porta dovrebbe andare Ospina e difesa formata da Manolas (o Rrahmani) e Koulibaly con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz mentre sulla trequarti agiranno Lozano, Zielinski e Lorenzo Insigne. In attacco Osimhen.

Probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

ARBITRO: Valeri della sezione di Roma