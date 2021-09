Comunali Napoli 2021, Maresca pensa a una task force per le strade

Il candidato sindaco del centrodestra dichiara che è necessario un vero e poprio “piano Marshall per la manutenzione stradale” e annuncia l’idea di una squadra di controllo per il monitoraggio costante della rete viaria

“Negli ultimi 30 anni la cura delle strade di Napoli è stata completamente abbandonata. Quando saremo alla guida della città, nei primi 100 giorni, avvieremo un’operazione straordinaria per ripristinare il prima possibile la normalità sui tratti di strada ammalorati. Un vero e proprio ‘piano Marshall’ per la manutenzione stradale”. A dirlo Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Napoli del 2021.

“Per questo, oltre all’assessorato ai Lavori Pubblici – prosegue – metteremo in campo una ‘squadra di controllo’ per il monitoraggio costante delle condizioni della rete viaria, così da intervenire in maniera tempestiva per tutelare l’incolumità di automobilisti e pedoni. La sicurezza dei cittadini è al centro del nostro programma. Vogliamo dare tempi certi e – conclude Maresca – rispondere ai napoletani con i fatti, non con le solite chiacchiere. I fondi si possono trovare, siamo pronti”.