Comunali Napoli 2021, Brambilla (Napoli in Movimento): “Manfredi vuole evitare brutte figure”

L’ex esponente del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, candidato sindaco per Napoli in Movimento – No Alleanze, attacca il candidato sindaco Gaetano Manfredi (Pd-M5s-Leu)

“Gaetano Manfredi ha disertato tutti gli incontri pubblici, un candidato sindaco che non si confronta con la tutta la città non potrà mai fare un buon lavoro. È già chiaro che sarà disponibile solo per De Luca e per il suo sistema politico”. A dirlo Matteo Brambilla, consigliere comunale uscente (ex 5 Stelle, ndr) e candidato sindaco alle elezioni comunali di Napoli del 2021 per Napoli in Movimento – No Alleanze (vai all’articolo).

“La totale assenza di Manfredi dal confronto pubblico durante tutta la campagna elettorale – prosegue Brambilla – non appartiene ad una strategia comunicativa, ma piuttosto ad una strategia per evitare che parli in pubblico e che possa fare brutta figura. Ad esempio – aggiunge – se facesse un confronto pubblico con me lo stenderei dieci a zero, e come si dice in gergo calcistico qui a Napoli gli farei un cappottone”.