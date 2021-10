In fiamme i capannoni della Sapa, domato l’incendio dopo una notte di lavoro

Monitoraggio Arpac in corso. Sindaco Airola, “una tragedia economica e ambientale per tutto il Sannio”

Benevento, 14 ottobre 2021 – Decine di vigili del fuoco, provenienti da varie parti della regione, hanno dovuto lavorare per tutta la notte per domare le fiamme del maxi incendio che da ieri pomeriggio ha interessato i capannoni della logistica della “Sapa”, industria che produce parti in plastica per automobili ad Airola, in provincia di Benevento.

Già da ieri sera sono in azione i tecnici dell’Arpac che stanno monitorando l’aria e verificare i danni ambientali prodotti dalla combustione delle materie plastiche che per ore hanno sprigionato una colonna di fumo altissima che, spinta dal vento, ha raggiunto anche il Casertano e il Napoletano a causa del vento forte.

Il neo sindaco di Airola Vincenzo Falzarano parla di “una tragedia economica e ambientale per tutto il Sannio” aggiungendo che “ora è il momento di fare squadra”. Sull’accaduto e sulle cause dell’incendio stanno indagando i carabinieri.