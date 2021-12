Europa League, il Napoli ospita il Leicester e si gioca la qualificazione

Squadre in campo al Maradona stasera a partire dalle ore 18.45. Il Napoli è ancora alle prese con molte assenze, così come gli ospiti che dovranno fare a meno di ben 7 giocatori (non titolari, ndr) causa Covid

Il Napoli ospita questa sera il Leicester allo Stadio Diego Armando Maradona in gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Gli Azzurri che in campo europeo sono reduci dalla sconfitta con lo Spartak per 2-1, sconfitta che ha complicato non poco i piani qualificazione alla fase a eliminazione diretta, dovranno cercare di vincere per avere qualche chance di passare il turno da primi in classifica. Proprio la classifica vede al momento Napoli e Spartak a quota 7 punti, alle spalle del Leicester che ne ha 8 e davanti al Legia che ne ha 6. Ne consegue che il Napoli per qualificarsi agli ottavi deve per forza vincere e sperare che i russi, in vantaggio negli scontri diretti, perdano o pareggino con il Legia Varsavia. Se anche lo Spartak dovesse vincere agli Azzurri toccherebbe lo spareggio che una squadra retrocessa (terze classificate, ndr) dalla Champions mentre in caso di terzo posto lo spareggio sarà con la seconda di Conference League, per approdare agli ottavi di quest’ultima competizione. La partita del Maradona si preannuncia molto complicata viste le tante assenze, ma se il Napoli giocherà come con l’Atalanta allora ci saranno ottime possibilità di superare l’ostacolo Leicester.

Proprio per quanto riguarda le formazioni Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Lobotka. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Meret in porta e difesa formata al centro da Rrahmani e Juan Jesus, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana Demme e Zielinski con Politano, Lozano ed Elmas sulla trequarti. In attacco Mertens, con Petagna che dovrebbe entrare solo a gara in corso.

Stesso modulo anche per gli inglesi del Leicester, che si presentano al Maradona senza 7 giocatori (non titolari, ndr) risultati positivi al tampone Covid. In porta Schmeichel e difesa formata da Castagne, Evans, Soyunco e Thomas. A centrocampo Tielemans e Ndidi. Sulla trequarti Albrighton, Maddison e Barnes. In attacco Vardy.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Elmas; Mertens. All. Spalletti

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

ARBITRO: Mateu Lahoz (Spagna)