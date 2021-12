Napoli-Empoli. In caso di vittoria gli Azzurri agganciano il Milan

Squadre in campo al Maradona questa sera a partire dalle ore 18. Il Napoli ritrova Insigne e Anguissa, entrambi dovrebbero partire dalla panchina

Dopo aver battuto il Leicester e ottenuto così la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, il Napoli ospita questa sera l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona, in gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. In caso di vittoria la formazione di Spalletti aggancia il Milan, che ieri ha pareggiato con l’Udinese in trasferta, a quota 39 punti in classifica. Come in Europa la partita di stasera potrebbe rivelarsi per gli Azzurri un’altra battaglia, l’Empoli infatti è una squadra che sta facendo molto bene e si sta togliendo diverse soddisfazioni. Partita che potrebbe essere difficile anche perché il Napoli arriva all’appuntamento senza molti giocatori, anche se rispetto alle ultime gare ritroverà Lorenzo Insigne e Anguissa. Due giocatori che sicuramente daranno una grande mano per tornare alla vittoria dopo i passi falsi con Sassuolo e Atalanta. Ora per il Napoli è tempo di tornare a viaggiare spediti, perché dopo l’Empoli ci sarà da affrontare il Milan e arrivare all’appuntamento a pari punti potrebbe fare la differenza dal punto di vista del morale.

Per quanto riguarda le formazioni Spalletti con l’Empoli, come anticipato, ritrova Insigne e Anguissa: entrambi non dovrebbero tuttavia partire titolari. Ancora assenti Koulibaly, Osimhen e Lobotka. In porta Ospina e difesa formata da Rrahmani e Juan Jesus con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo verso la riconferma la coppia Demme e Zielinski già vista in campo europeo. Sulla trequarti Ounas, Elmas e Lozano alle spalle di Mertens unica punta.

Nel 4-3-2-1 di Andreazzoli davanti al portiere Vicario spazio a Romagnoli e Luperto al centro, con ai lati Stojanovic e Marchizza. A centrocampo terzetto formato da Zurkowski, Ricci ed Henderson. Sulla trequarti Di Francesco alle spalle di Pinamonti e Cutrone.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Domenichini (Spalletti squalificato)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

ARBITRO: Marinelli della sezione di Tivoli