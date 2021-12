Bilancio Regione Campania, De Luca: “Per i prossimi 20 anni potete stare tranquilli”

Il governatore in Consiglio regionale: “Non lascerò un euro di debito a chi verrà dopo di noi”

“Finché ci sarò io, e ci sarò a lungo, non ci saranno debiti. Per i prossimi 20 anni, quindi, state tranquilli, non lascerò un euro di debito a chi verrà dopo di noi”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale per la seduta sul bilancio.

“C’è una generazione di cittadini campani che dovrà pagare fino al 2034 questi debiti”, ha aggiunto De Luca. “Con questa legge di bilancio noi inauguriamo una nuova stagione. Diversamente dal passato, raccoglie l’essenziale. E questa linea la manterremo anche per il futuro – ha proseguito –. Noi dobbiamo raccogliere le esigenze che vengono dai territori e che vengono interpretate dai consiglieri regionali. Ci muoveremo così, quando arrivano proposte serie e concrete, anche dai consiglieri di opposizione. Da parte nostra c’è la massima apertura. C’è poi qualcuno che fa poesia. Su dove operare tagli non è arrivata nessuna proposta concreta, ma solo poetiche”.

“In questi 6 anni abbiamo un fatto un lavoro importante di risanamento del bilancio, di contenimento del debito. In questo periodo abbiamo recuperato 1,3 miliardi di disavanzo e dobbiamo continuare così, 200 milioni all’anno”, ha spiegato il governatore. “L’unica Regione d’Italia, in queste condizioni di bilancio, che ha dato una mano al ceto medio è la Campania. Poi non lo ha fatto nessuno”, ha rivendicato. “Dobbiamo dare una mano ai Comuni per le competenze della Regione mentre c’è gente che non capisce neanche la differenza tra bilancio regionale e comunale. Abbiamo già dato 800 milioni a 230 Comuni, che rischiavano di andare in fallimento. Daremo una mano anche al Comune di Napoli sulle cose strutturali, soprattutto per i trasporti. Per quanto riguarda Ctp la Regione riconferma l’impegno sui servizi e sul personale. Su Anm il Comune di Napoli farà le sue scelte. La proposta della Regione Campania – ha concluso De Luca – è quella di avere un’azienda unica di trasporto regionale, perchè abbiamo ereditato anche qui una situazione caotica, con diseconomie evidenti”.