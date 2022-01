Ottavi di Coppa Italia, il Napoli ospita la Fiorentina al Maradona

Squadre in campo quest’oggi a partire dalle ore 18. La vincente se la vedrà con l’Atalanta, che ieri ha battuto il Venezia 2-0

Il Napoli di Luciano Spalletti affronta questa sera la Fiorentina di Vinceno Italiano, in gara valida per gli ottavi di Coppa Italia: la vincente (in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente rigori, ndr) incontrerà ai quarti l’Atalanta il 9 febbraio. Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria in campionato con la Sampdoria mentre la Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A è stata pesantemente sconfitta dal Torino (4-0). Per la formazione di Spalletti si tratta dell’esordio nella competizione, quella di Italiano invece è già scesa in campo per la Coppa Italia, battendo ai sedicesimi il Benevento. Sia Napoli che Fiorentina sono due squadre che giocano molto bene e stanno disputando un ottimo campionato: gli Azzurri recentemente hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, cadendo con le cosiddette medio-piccole del campionato. Ai Viola invece, sconfitta con il Torino a parte, non si può dire proprio nulla. Sulla gara di questa sera incideranno sicuramente tanto le forze fisiche, soprattutto per quanto riguarda il Napoli, che come nelle due precedenti gare di campionato continua a dover fare i conti con tante assenze.

Proprio per quanto riguarda le formazioni nel Napoli non ci saranno i tre impegnati in Coppa d’Africa Koulibaly, Anguissa e Ounas così come saranno assenti Mario Rui, Zielinski, Insigne (infortunatosi nella gara con la Samp, ndr) e Osimhen. Ma Spalletti può sorridere perché ritroverà Meret, Lozano e Malcuit, anche se i tre andranno probabilmente in panchina. In porta Ospina e difesa formata al centro da Tuanzebe (il nuovo acquisto è all’esordio da titolare, ndr) e Rrahmani, con ai lati Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo Demme e Lobotka con Politano, Mertens ed Elmas sulla trequarti. In attacco Petagna.

Nella Fiorentina assenti Sottil, Benassi e Martinez Quarta. Rientra Nastasic ed è all’esordio il nuovo acquisto Piatek. In porta Dragowski e difesa formata da Milenkovic e Nastasic con ai lati Venuti e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Torreira e Duncan. In attacco Gonzalez, Vlahovic (o Piatek) e Saponara.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Ayroldi della sezione di Molfetta