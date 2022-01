Serie A, il Napoli affronta il Bologna al Dall’Ara

Squadre in campo stasera a partire dalle ore 18.30. Il Napoli ritrova finalmente tra i convocati Mario Rui, Zielinski e Osimhen. Diverse le assenze tra i padroni di casa

Il Napoli affronta questa sera il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara, in gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Spalletti è reduce dalla sconfitta con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia, che ha portato l’eliminazione dal torneo. Prima della sfida con i Viola tuttavia gli Azzurri avevano collezionato due buoni risultati con Juve e Samp, rispettivamente un pari con i Bianconeri e una vittoria per 1-0 con la formazione ligure. E proprio da qui dovrà ripartire il Napoli, che ha bisogno di fare punti in ottica Champions, approfittando anche del pari tra Inter e Atalanta (0-0). Il Bologna invece, dopo aver saltato la gara proprio con l’Inter causa Covid, è reduce dalla sconfitta con il Cagliari subita in rimonta. Dopo il gol di Orsolini (assente quest’oggi, ndr) infatti i sardi sono andati in gol prima con Pavoletti e poi con Pereiro nei minuti di recupero. Pertanto la formazione di Mihajlovic avrà una motivazione in più nel tentare di fermare il Napoli, soprattutto davanti ai propri tifosi. E questo è ancor più vero se si pensa che i Rossoblù hanno perso quattro delle ultime cinque gare di campionato e vengono da due Ko di fila al Dall’Ara. All’andata il Napoli si era imposto per 3-0, questa sera dovrà cercare di fare altri tre punti, così da portarsi a sole quattro lunghezze dall’Inter capolista, che nel frattempo potrebbe essere superato momentaneamente dal Milan, attualmente secondo con 48 punti (affronterà in casa lo Spezia, ndr).

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Bologna ritroverà Medel, Vignato e Hickey che si sono negativizzati dal Covid. Non saranno della gara Orsolini per problemi a una spalla oltre a Dijks, Schouten, Kingsley, Barrow, Mbaye e Santander. Dominguez invece è convocato ma difficilmente scenderà in campo perché non al meglio della condizione. In porta Skorupski e difesa a tre formata da Soumaoro, Binks e Theate. A centrocampo Soriano, Svanberg e Viola saranno affiancati da De Silvestri e Hickey. In attacco Arnautovic e Sansone.

Può sorridere Spalletti che ritrova Mario Rui, Zielinski e Osimhen. Nel Napoli tuttavia ancora assenti i tre impegnati in Coppa d’Africa (Koulibaly, Anguissa e Ounas), così come sono assenti per problemi fisici Lorenzo Insigne e Ospina. In porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Juan Jesus al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz. Sulla trequarti Politano, Zielinski e Lozano. In attacco uno tra Petagna e Mertens, con il primo che sembra essere favorito nel partire dal primo minuto.

Probabili formazioni:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Viola, Hickey; Arnautovic, Sansone. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Spalletti

ARBITRO: Marinelli della sezione di Tivoli