Serie A, il Napoli ospita la Salernitana al Maradona

Squadre in campo quest’oggi a partire dalle ore 15. Spalletti recupera Ospina e Lorenzo Insigne, che potrebbero partire titolari così come Osimhen. Tante assenze nelle fila della Salernitana causa Covid e non solo

Napoli, 23 gennaio 2022 – Il Napoli ospita quest’oggi la Salernitana al Maradona in gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver inanellato tre risultati utili consecutivi: prima il pari con la Juve e poi le vittorie con Samp e Bologna. Vincendo il derby campano gli uomini di Spalletti avrebbero la possibilità di allungare a più 6 sull’Atalanta quarta ed eventualmente superare il Milan secondo in classifica, se i Rossoneri non dovessero fare risultato con la Juve nel big match di questa sera. La Salernitana invece è alla disperata ricerca di punti visto l’ultimo posto in classifica, frutto di un cammino finora davvero disastroso: la squadra di Colantuono dovrà cercare di invertire al più presto la tendenza se vuole riuscire a restare in Serie A. Gara quindi importantissima per entrambe le formazioni. Il Napoli tuttavia non dovrebbe avere alcun problema a fare suoi i tre punti, viste anche le tante assenze nelle fila degli ospiti, che hanno gli uomini contati e sono costretti a portare in panchina ben 6 primavera. La Salernitana sarà costretta, suo malgrado e regolamento alla mano, a giocare una gara che è stata a rischio rinvio fino a ieri sera (se i positivi fossero stati 8 invece di 6 non si sarebbe giocata, ndr) e che avrebbe volentieri posticipato.

Quanto alle probabili formazioni buone notizie per il Napoli che recupera Ospina e Lorenzo Insigne dopo aver abbracciato anche Osimhen: i tre potrebbero partire dalla panchina ma non è escluso il loro impiego dal primo minuto. Ancora assenti invece i tre impegnati in Coppa d’Africa: Koulibaly, Anguissa e Ounas. In porta Mertens e difesa formata al centro da Rrahmani e Juan Jesus con ai lati Di Lorenzo e Mario Ruiz. A centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz mentre sulla trequarti ci saranno Lozano, Zielinski ed Elmas. In attacco Mertens unica punta.

Tante le assenze tra le fila della Salernitana. Il tecnico potrà contare su Riccardo Gagliolo, dopo la negatività del tampone Covid, anche se è difficile possa essere impiegato per l’intera gara. Non saranno sicuramente della gara sia Franck Ribery che Simy. In porta Belec e difesa formata da Delli Carri, Bogdan e Veseli. A centrocampo Di Tacchio, Schiavone e Obi saranno affiancati da Kechrida e Jaroszynski. In attacco Vergani e Bonazzoli.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Elmas, Osimhen. All. Spalletti

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Vergani, Bonazzoli. All. Colantuono

ARBITRO: Pairetto di Torino