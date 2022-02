Serie A, il Napoli affronta l’Inter con l’obiettivo di conquistare il primo posto

Squadre in campo al Maradona questa sera a partire dalle ore 18. In caso di vittoria il Napoli conquisterebbe almeno momentaneamente il primo posto in classifica. Tra gli Azzurri rientrano Koulibaly, Anguissa e Ounas dopo gli impegni in Coppa d’Africa mentre nell’Inter mister Inzaghi (assente in panchina per squalifica) dovrà fare a meno di Bastoni, fermato dal giudice sportivo per due turni

Dopo quattro vittorie di fila il Napoli arriva a una delle partite più importanti della sua stagione, quella con l’Inter di Simone Inzaghi. Gli Azzurri, secondi a pari punti con il Milan, sfidano la capolista che ha un solo punto di vantaggio ma anche una partita da recuperare (con il Bologna, ndr). In caso di vittoria, quindi, la formazione di Spalletti si prenderebbe il primo posto in solitaria, almeno momentaneamente e aspettando di vedere cosa faranno i Rossoneri, impegnati domani con la Sampdoria. All’andata la sfida finì 3-2 per i Nerazzurri grazie ai gol di Çalhanoğlu, Perisic e Martinez. Ma è indubbio che ora il Napoli arrivi all’appuntamento stando meglio dei Nerazzurri sia fisicamente che mentalmente, visto che questi ultimi ultimamente hanno palesato qualche difficoltà e potrebbero accusare il fiato delle inseguitrici. La sfida del Maradona sarà una partita dall’alto tasso tecnico, la differenza potrebbe farla chi saprà gestire al meglio gli aspetti mentali anche a gara in corso.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli Spalletti ritroverà Koulibaly, Anguissa e Ounas, impegnati recentemente in Coppa d’Africa. Almeno Koulibaly dovrebbe partire dal primo minuto, andando a comporre la difesa con Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Ruiz davanti alla porta difesa da Ospina. A centrocampo Lobotka potrebbe partire titolare con Fabian Ruiz mentre sulla trequarti ci saranno Politano, Zielinski e Insigne. In attacco Osimhen mentre Mertens entrerà solo a gara in corso.

Nell’Inter Simone Inzaghi (squalificato e per questo in panchina andrà il vice Farris, ndr) dovrà fare a meno di Bastoni, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo il derby. In porta Handanovic e difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Di Marco. A centrocampo Barella, Brozovic e Çalhanoğlu, sulle corsie esterne Dumfries e Perisic. In attacco uno tra Dzeko e Sanchez farà coppia con Lautaro.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

ARBITRO: Doveri della sezione di Roma