Cagliari-Napoli 1-1. Osimhen salva il Napoli da una brutta sconfitta

Prestazione mediocre alla Sardegna Arena da parte degli Azzurri di mister Spalletti. Meglio il Cagliari che passa in vantaggio al 58’ e fa vedere le cose migliori nell’arco dell’intera gara ma subisce la rimonta al 42’ del Napoli con Osimhen di testa su un bell’assist di Mario Rui

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi (30′ st Marin), Baselli (37′ st Zappa), Dalbert (50′ st Lykogiannis); Pereiro (37′ st Pavoletti), Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (22′ st Fabian Ruiz); Di Lorenzo (27′ pt Malcuit; 38′ st Zanoli), Demme (22′ st Ounas), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (22′ st Osimhen). Allenatore: Spalletti

MARCATORI: 13′ st Pereiro (C), 42′ st Osimhen (N)

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno

Il Napoli non va oltre il pari con il Cagliari alla Sardegna Arena nel posticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A. Meglio i ragazzi dell’ex Walter Mazzarri sia nel corso del primo tempo che nella ripresa, grazie a un atteggiamento molto aggressivo e al fatto di aver messo la partita molto sul piano fisico. Azzurri inesistenti soprattutto a centrocampo, viste le assenze sia di Anguissa che di Lobotka, con il solo Demme incapace di disegnare trame di gioco vista l’assenza di Fabian Ruiz (entrato solo al 22’ del secondo tempo, ndr). Un punto questo che riduce le ambizioni scudetto del Napoli e dimostra ancora una volta come la squadra faccia un’incredibile fatica, anche contro le piccole, quando si ritrova orfana di alcuni giocatori titolari. Tirando le somme il Cagliari avrebbe meritato qualcosa in più del pari per le tante occasioni create, anche se i gol di Pereiro è frutto di una grave papera di Ospina. Forse sbagliata la scelta di Spalletti di affidarsi a una difesa a tre, schierandosi a specchio rispetto ai rossoblù, una decisione che dovrà far riflettere il tecnico così come la scelta di non partire titolare con Fabian Ruiz e Osimhen, entrambi non al meglio ma capaci di dare quella qualità che sarebbe enormemente servita al Napoli alla Sardegna Arena.

Come detto Spalletti, viste le tante assenze, opta per il cambio modulo: 3-4-2-1 al posto del marchio di fabbrica 4-2-3-1. Davanti a Ospina ci sono così Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus. A centrocampo il tecnico si affida a Demme e Zielinski con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati mentre in attacco spazio a Petagna (alle spalle di Mertens ed Elmas) al posto di Osimhen. Dopo qualche buona occasione capitata al Napoli prima con Di Lorenzo (palla deviata da Cragno) e poi con Rrahmani su azione da corner, il Cagliari va vicino al gol grazie a uno svarione di Koulibaly che permette a Joao Pedro di non approfittarne per poco. Le cose si complicano quando Di Lorenzo dopo un contrasto di gioco è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Malcuit. Così gli Azzurri finiscono per perdere uno dei pochi giocatori capaci di metterla sui centimetri come gli avversari, che sono sempre più padroni del campo.

Nessuna sostituzione alla ripresa, lo spartito della gara non cambia perché è ancora il Cagliari a far vedere le cose migliori. Al 58’ tiro da fuori area di Pereiro non irresistibile ma Ospina sbaglia il tempo dell’intervento e la palla si insacca in rete. I rossoblù hanno l’occasione del raddoppio appena due minuti dopo: palla persa a centrocampo dagli Azzurri, Bellanova ci prova ma Ospina respinge e sul tap-in Baselli spara alto. Spalletti decide quindi di dare una scossa alla squadra: entrano Osimhen, Ounas e Fabian ed escono Demme, Juan Jesus e Petagna. Al 77’ però è ancora il Cagliari ad andare vicino al raddoppio, stavolta con Joao Pedro. Poi i padroni di casa nel finale calano un po’ dal punto di vista fisico, le squadre si allungano e si fa vedere la maggiore qualità del Napoli con Osimhen e Fabian Ruiz. All’87’ Mario Rui si inventa un gran cross proprio per la testa di Osimhen, che a pochi passi dalla porta infila Cragno. Nel recupero occasione per il Cagliari che prova a tornare in vantaggio, Ospina stavolta è bravo a opporsi a Marin e a salvare i suoi.