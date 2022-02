Europa League, Napoli e Barcellona si affrontano per il ritorno dei playoff

Squadre in campo al Maradona questa sera a partire dalle ore 21: in palio la qualificazione agli ottavi di Europa League dopo l’1-1 dell’andata. Spalletti ritrova Politano e Insigne, oltre a Fabian Ruiz che sarà in campo dal primo minuto, pronto a formare la mediana con Demme visti gli infortuni di Lobotka e Anguissa

Dopo il pari con il Cagliari in campionato, il Napoli torna nuovamente in campo per affrontare il Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona, nel ritorno dei playoff di Europa League. Si deciderà così questa sera la squadra che accederà agli ottavi dopo l’1-1 dell’andata al Camp Nou (gol di Zielinski e Ferran Torres, ndr). La qualificazione è un obiettivo ampiamente alla portata degli Azzurri, visto che il Barcellona non è più la corazzata conosciuta negli ultimi anni. Ci sarà però da sudare perché i blaugrana hanno comunque ottime individualità. Massima dovrà essere l’attenzione in difesa e la squadra dovrà cercare di accompagnare meglio Osimhen, visto che sia nella gara del Camp Nou che contro l’Inter in campionato, il nigeriano è risultato essere troppo solo per sfruttare le ottime occasioni capitate sui suoi piedi. Certo è che per riuscire nell’impresa servirà ben altro Napoli rispetto a quello visto alla Sardegna Arena, dove complice le tante assenze la formazione di Spalletti ha dato mostra di una prestazione mediocre. I recuperi di Politano, Insigne, Fabian Ruiz e Osimhen dovrebbero dare al Napoli quella qualità che serve per affrontare una squadra in salute come il Barcellona, che lo ricordiamo sta disputando un ottimo campionato (ed è in crescita) con il nuovo tecnico Xavi.

Come detto Spalletti ritrova Lorenzo Insigne rispetto alla gara di Cagliari mentre Politano, anch’egli recuperato dopo qualche giornata di stop, dovrebbe partire dalla panchina. Fabian Ruiz è pronto a riprendere le redini del centrocampo dal primo minuto e a far coppia con Demme, visto che Lobotka e Anguissa sono ancora ai box (potrebbero tornare per la gara con la Lazio, ndr). Nel 4-2-3-1 spazio a Meret in porta e difesa formata da Rrahmani e Koulibaly al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz. Sulla trequarti Elmas, Zielinski e Insigne. In attacco Osimhen.

Nel Barcellona tornano titolari Piqué e Gavi dopo il turno di riposo concesso dal tecnico Xavi in campionato con il Valencia. Dovrebbe invece partire dalla panchina il capitano Busquets. Davanti al portiere Ter Stegen difesa a quattro composta al centro da Araujo e Piqué, con ai lati Dest e Jordi Alba. A centrocampo Gavi, de Jong e Pedro. In attacco Aubameyang sarà affiancato da Dembélé e Ferran Torres.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Gavi, de Jong, Pedri; Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

ARBITRO: Karasev (Russia)