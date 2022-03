Napoli-Milan 0-1. La spuntano i Rossoneri con un gol di Giroud

Al Maradona il Milan conquista i tre punti con un gol di Giroud e si prende la vetta della classifica, scavalcando l’Inter che però ha ancora una partita da recuperare. Il Napoli scivola al terzo posto ma la lotta per lo scudetto è ancora apertissima

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (31′ st Mertens), Lobotka (37′ st Lozano); Politano (22′ st Ounas), Zielinski (37′ st Anguissa), Insigne (22′ st Elmas); Osimhen. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (35′ st Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali (23′ st Krunic); Messias (35′ st Saelelmaekers), Kessie, Leao (45′ st Ibrahimovic); Giroud (23′ st Rebic). Allenatore: Pioli

MARCATORI: 4′ st Giroud (M)

ARBITRO: Orsato di Schio

Il Milan batte 1-0 il Napoli al Maradona nel posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A e si prende la vetta della classifica, scavalcando l’Inter che però ha ancora una gara da recuperare (con il Bologna) e facendo scivolare la formazione di Spalletti al terzo posto. Gli Azzurri partono meglio ma la formazione di Pioli dimostra di aver preparato meglio la gara quando, dopo venti minuti in cui rischia qualcosa, prende in mano la gara impossessandosi del centrocampo. Nel primo tempo poche occasioni da una parte e dell’altra e partita che non sembra regalare grandi emozioni. Poi a inizio ripresa sugli sviluppi di una punizione calciato da Tonali, l’attaccante del Milan Giroud trova la deviazione vincente e fa 1-0. Il Napoli non riesce a rendersi pericoloso più di tanto, tranne che nel finale con gli ingressi di Ounas, Lozano e Anguissa. Anche perché le squadre si allungano, lasciando un po’ da parte i tatticismi. Il Milan però ha le sue occasioni: ghiottissima quella capitata a Saelemaekers nei minuti di recupero, che si divora un gol già fatto sparando alto a tu per tu con Ospina. La formazione di Spalletti ha sicuramente perso la gara a centrocampo, troppo solo Lobotka ed evanescenti i trequartisti rispetto al terzetto dei Rossoneri composto da Bennacer, Tonali e Messias. Forse il Napoli avrebbe dovuto cambiare modulo già a inizio primo tempo, togliendo un trequartista e inserendo sin da subito uno tra Anguissa e Demme. Nonostante la sconfitta però la lotta scudetto resta apertissima ma d’ora in poi il Napoli non può più sbagliarne una fino al termine della stagione. E nel frattempo deve sperare in qualche passo falso delle due milanesi.

Come detto parte forte il Napoli, già al primo minuto di gioco Rrahmani prova a spaventare i Rossoneri con una girata sugli sviluppi di un corner: palla alta. Intorno al ventesimo altra occasione per gli Azzurri, questa volta con Osimhen su assist di Di Lorenzo, palla di poco a lato. La formazione di Pioli prova a rispondere con Leao dalla distanza, ma il tiro è lento per impensierire Ospina. Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni ma il Milan rispetto ai primi 20 minuti non rischia quasi nulla. Al Napoli però sembra mancare un rigore per un fallo di Tomori su Osimhen: ci sta che l’arbitro Orsato non abbia visto il contatto ma la situazione era sicuramente da rivedere al Var, sicuramente l’arbitro con la on-field review avrebbe optato per la concessione del penalty.

A inizio secondo tempo il Milan passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione, quando Giroud dopo una mischia in area con la punta del piede devia la palla in rete, rendendo impossibile la parata a Ospina. Abbastanza fortunato, va detto, l’attaccante francese a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Dopo aver subito gol il Napoli si fa vedere poco in attacco, così Spalletti decide che è arrivato il momento di cambiare qualcosa: fuori Insigne (autore di una prestazione anonima, ndr) e Politano, dentro Ounas a destra ed Elmas a sinistra. Pioli invece sostituisce l’autore del gol Giroud per infortunio, al suo posto entra Rebic. Fuori anche Tonali e dentro Krunic. La gara inizia a regalare emozioni quando le squadre si allungano, il Napoli però nonostante gli ingressi di Mertens, Ounas, Lozano e Anguissa non riesce a trovare il gol del pari. I più pericolosi tra gli Azzurri risultano essere proprio Ounas e Lozano, oltre al solito Osimhen. Nel recupero il Milan ha l’occasione di chiuderla con Saelemaekers ma il centrocampista Rossonero affretta troppo la conclusione, sparando alto a tu per tu con Ospina. Finisce 1-0 per il Milan una gara che sarebbe anche potuta finire in parità senza che nessuno avesse potuto dire niente. Peccato per il Napoli che ha sicuramente perso un’occasione ma la lotta scudetto resta apertissima perché di gare da giocare ne mancano altre 10 da qui al termine della stagione.