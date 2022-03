Serie A, il Napoli cerca riscatto a Verona dopo il Ko con il Milan

Squadre in campo al Bentegodi quest’oggi a partire dalle ore 15

Dopo il Ko con il Milan al Maradona, che ha ridimensionato un po’ le ambizioni scudetto, il Napoli affronta quest’oggi in trasferta l’Hellas Verona in gara valida per la 29esima giornata di campionato. Gli Azzurri sono costretti a vincere tutte le gare da qui al termine della stagione (10 con questa, ndr) se vogliono avere qualche chance per la conquista del tricolore e nel frattempo devono sperare in un passo falso di Milan e Inter, nel momento in cui scriviamo rispettivamente a più 6 e più 1 sui ragazzi di Spalletti. Ma il Napoli dovrà anche difendere il terzo posto in ottica Champions, perché la Juve dopo il successo di ieri con la Samp ora è quarta a -1. Al Bentegodi la gara sarà di quelle molto difficili, sarà una gara più che tecnica basata sul fisico e sull’agonismo e gli Azzurri dovranno riuscire a mettere in campo questo nei confronti di una squadra, il Verona, che con 41 punti punta a un posto in Europa e negli ultimi tempi ha fermato sul pari Roma e Fiorentina. Fra l’altro l’Hellas Verona negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà il Napoli e c’è da considerare il fatto che, per la situazione di classifica delle due squadre, un risultato diverso dalla vittoria non serve a nessuno.

Per quanto riguarda le probabili formazioni negli scaligeri mister Tudor dovrà fare a meno di diversi giocatori. Scelte obbligate per il 3-4-2-1 con Montipò in porta e terzetto difensivo formato da Casale, Gunter e Ceccherini. In mediana Tameze e Ilic, con Depaoli a sinistra e Faraoni a destra. Sulla trequarti Caprari e Lasagna alle spalle dell’unica punta Simeone.

Nel Napoli Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista in campo con i Rossoneri. In porta Ospina e difesa formata da Rrahmani e Koulibaly al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Lobotka, visto che Fabian Ruiz non è al meglio delle condizioni fisiche. Sulla trequarti non dovrebbero partire titolari Insigne e Politano, visto che soprattutto il primo è stato autore di una gara anonima con il Milan: ad affiancare Zielinski ci saranno Ounas e Lozano. In attacco nessun dubbio sull’impiego di Osimhen dal primo minuto.

Probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Doveri della sezione di Roma