Verona-Napoli 1-2. Azzurri momentaneamente al secondo posto in classifica

Il Napoli vince al Bentegodi grazie a una doppietta di Osimhen. Nel finale scaligeri in 10 per l’espulsione di Ceccherini, poi al termine della gara espulso anche Faraoni per proteste

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic (46′ st Ilic), Depaoli (38′ pt Bessa); Barak (46′ st Cancellieri), Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (18′ st Elmas), Osimhen (45′ st Petagna) (50′ st Ghoulam), Lozano (18′ st Insigne). Allenatore: Spalletti

MARCATORI: 14′ pt Osimhen (N), 26′ st Osimhen (N), 32′ st Faraoni (V)

ARBITRO: Doveri della sezione di Roma

Al Bentegodi il Napoli batte 2-1 l’Hellas Verona grazie a una doppietta di Osimhen e conquista momentaneamente il secondo posto in classifica salendo a più 1 sull’Inter (1-1 con il Toro, ndr), che però ha ancora una gara da recuperare. Continua quindi la lotta scudetto degli Azzurri, che restano a -3 dal Milan quando mancano ancora 9 partite da qui al termine della stagione e quindi tutto può succedere. Nel frattempo il Napoli diventa sempre più certo di un posto in Champions, visto che Atalanta e Roma sono a -12 in classifica mentre la Juve resta quarta a sole 4 lunghezze. Tutto abbastanza facile nella gara con gli scaligeri per la formazione di Spalletti, vista la scelta del tecnico di schierarsi con il 4-3-3 al posto del 4-2-3-1 così da rinforzare la mediana con due uomini di ordine e smista palloni come Anguissa e Lobotka, aiutati in questo anche dall’ottimo Fabian Ruiz: praticamente ingabbiato il Verona, che per questo non si rende quasi mai pericoloso. Il Napoli rischia qualcosa solo nel finale di secondo tempo, quando l’Hellas accorcia le distanze con Faraoni. Poi l’espulsione di Ceccherini (espulso anche lo stesso Faraoni per proteste al termine del match, ndr) complica i piani di rimonta dei padroni di casa, che non riescono più a portarsi dalle parti di Ospina. Scelte giuste, quindi, quelle di mister Spalletti di irrobustire il centrocampo e scavalcare la pressione del Verona con continui lanci lunghi: scelte queste che probabilmente avrebbero aiutato pure nella gara persa con il Milan.

Come detto mister Spalletti rinuncia al solito 4-2-3-1 per il 4-3-3, rinforzando così il centrocampo con Anguissa e Lobotka in mediana al fianco di Fabian Ruiz. Questo permette al Napoli di aumentare il filtro al centrocampo, l’attenzione in difesa della coppia Rrahmani-Koulibaly e l’esuberanza di Osimhen fanno il resto. Il Verona non riesce mai a rendersi pericoloso e la partita si mette in discesa quando al 14’ l’attaccante nigeriano fa 1-0 di testa su cross di Politano. Poi ci prova per ben due volte Fabian Ruiz, ma il portiere Montipò salva gli scaligeri.

Nel secondo tempo il Napoli è ancora in pieno controllo del match. Al 70’ ingenuità di Ceccherini (da poco ammonito, ndr) che si fa prendere dalla rabbia e regala una palla al Napoli: la formazione di Tudor si fa trovare impreparata, nessuno chiude su Di Lorenzo che scappa in area e serve al centro per Osimhen, che a due passi dalla porta non ha problemi a fare il 2-0. Il Verona però è ancora vivo e lo dimostra qualche minuto dopo quando Tameze riesce a ritagliarsi un po’ di spazio per un cross e Faraoni anticipa di testa Mario Rui. L’1-2 riaccende l’entusiasmo dei padroni di casa, subito spente dal secondo giallo estratto dall’arbitro Doveri nei confronti di Ceccherini. Tudor manda tre giocatori freschi in campo (Cancellieri, Casale e Hongla) ma con l’uomo in più il Napoli è sempre più padrone del match e sfiora anche il tris prima con Elmas e poi con Mario Rui che becca in pieno la traversa. A fine gara espulso anche Faraoni per proteste mentre la formazione di Spalletti, che tiene il passo del Milan, può festeggiare.