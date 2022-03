Serie A, il Napoli ospita l’Udinese al Maradona

Squadre in campo al Maradona quest’oggi a partire dalle ore 15. Spalletti ritrova Tuanzebe e Malcuit. Ancora fuori invece Meret, Petagna e Ounas

Il Napoli quest’oggi affronta l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona in gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri dopo il passo falso con il Milan, che ha un po’ ridimensionato le chance scudetto, hanno battuto in trasferta il Verona con una prova convincente. Lo stesso dovranno cercare di fare per le 9 gare che mancano da qui al termine della stagione, sperando ovviamente anche in un passo falso dei Rossoneri. La prima delle 9 finali è oggi con l’Udinese di mister Cioffi, una squadra ostica e in salute. Per i friulani nelle ultime sette gare è arrivata una sola sconfitta, il Napoli dovrà cercare di eguagliare almeno la prestazione avuta con il Verona se vuole vincere la gara. In questo il nuovo modulo 4-3-3 dovrebbe aiutare gli Azzurri, perché con il nuovo assetto il centrocampo gira molto meglio. Un 4-3-3 che in fase di possesso diventa nei fatti un 4-2-3-1, con Zielinski (o Fabian) pronto a essere l’uomo in più per tentare di scardinare le difese avversarie. Una questione di atteggiamento più che di uomini, come ha sottolineato anche Spalletti in conferenza stampa prepartita.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel 4-3-3 del Napoli spazio a Ospina tra i pali, difesa formata da Rrahmani e Koulibaly al centro con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski (o Fabian). In attacco Politano e Insigne a supporto di Osimhen.

L’Udinese invece conferma il modulo 3-5-2 con il quale recentemente ha fatto molto bene. In porta Silvestri e difesa formata da Pablo Mario, Becao e Zeegelaar. In mediana terzetto formato da Arslan, Walace e Pereyra con Molina e Udogie sugli esterni. In attacco Beto e Deulofeu

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Insigne, Osimhen. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Becao. All. Cioffi

ARBITRO: Fourneau della sezione di Roma