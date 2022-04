Serie A, il Napoli impegnato in trasferta a Bergamo con l’Atalanta

Squadre in campo quest’oggi alle ore 15. Partita molto importante per il Napoli, che vincendo potrebbe agganciare momentaneamente il Milan al primo posto. Spalletti alle prese con le assenze di Osimhen e Rrahmani per squalifica, Di Lorenzo per infortunio: a sostituirli rispettivamente Mertens, Juan Jesus e Zanoli

Il Napoli affronta quest’oggi l’Atalanta allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia in gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Dopo i successi con Verona e Udinese gli Azzurri devono continuare a vincere se vogliono proseguire a lottare per lo scudetto, quando mancano solo 8 gare al termine della stagione. Quella di Bergamo è una partita importante anche perché in caso di vittoria la formazione di Spalletti aggancerebbe momentaneamente il Milan al primo posto, visto che i Rossoneri scenderanno in campo solo domani sera nella gara con il Bologna. La vittoria sarebbe importante anche per mandare un messaggio all’Inter, al momento terza e non del tutto fuori dai giochi scudetto. Chiaro che se il Napoli dovesse riuscire a battere l’Atalanta i Nerazzurri scenderebbero in campo questa sera con la Juve all’Allianz Stadium con una certa pressione addosso. La formazione di Spalletti, viste anche le assenze importanti di Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo è chiamata a una vera e propria impresa, su un campo storicamente ostico e al cospetto di un’avversaria che negli ultimi anni ha sempre creato grandi difficoltà (19 i gol dei bergamaschi nelle ultime 21 partite disputate con gli Azzurri, ndr). La partita è molto importante anche per l’Atalanta, che vuole scavalcare la Lazio vittoriosa ieri con il Sassuolo e provare a staccare la Roma di scena alle 18 con la Sampdoria. Si capisce bene quindi perché la partita è di quelle difficili, nonostante la Dea prima della sosta per le nazionali abbia accusato qualche passaggio a vuoto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nell’Atalanta Gasperini ritrova Zapata, anche se il colombiano partirà dalla panchina. Musso tra i pali e difesa a tre composta da Djimsiti, Demiral e Palombino. A centrocampo De Roon e Freuler con ai lati Hateboer e Zappacosta. Sulla trequarti Koopmeiners alle spalle dei due attaccanti Malinovskyi e Boga.

Nel Napoli Spalletti deve fare a meno degli squalificati Osimhen e Rrahmani, oltre che dell’infortunato Di Lorenzo. I tre dovrebbero essere sostituiti da Mertens, Juan Jesus e dal giovane Zanoli. Gli Azzurri potrebbero partire quindi con il 4-3-3 sperimentato ultimamente per poi passare eventualmente a gara in corso al 4-2-3-1. In porta Ospina e difesa formata al centro da Koulibaly e Juan Jesus con ai lati Zanoli e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz. In attacco Mertens con ai lati Politano e Insigne.

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi