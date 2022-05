Serie A, il Napoli fa visita a lo Spezia per l’ultima di campionato

Squadre in campo quest’oggi alle 12.30. Diverse novità di formazione negli Azzurri, con Spalletti che ha annunciato 5 titolari

Il Napoli affronta lo Spezia quest’oggi allo stadio Alberto Picco in gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Giochi fatti per entrambe le formazioni, Azzurri saldamente al terzo posto e qualificati per la prossima Champions mentre i padroni di casa possono festeggiare la permanenza in Serie A. Ma il campionato deve emettere ancora verdetti: solo un clamoroso colpo di scena potrebbe far perdere al Milan uno scudetto che appare ormai certo, visto l’impegno non proibitivo con il Sassuolo e i due punti di vantaggio sull’Inter seconda, chiamata ad affrontare la Sampdoria tra le mura amiche. Per quanto riguarda la lotta retrocessione si deciderà oggi anche chi saluterà il massimo campionato tra Salernitana e Cagliari, che affronteranno rispettivamente Udinese e Venezia. Sia Napoli che Spezia scenderanno in campo liberi da qualsiasi pensiero se non quelli relativi al futuro. Sarà poco più che un allenamento in pratica, visto il raggiungimento in anticipo degli obiettivi minimi stagionali.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il tecnico Thiago Motta si affida a Provedel tra i pali. Difesa formata da Erlic e Nikolaou al centro, con ai lati Reca e Ferrer. A centrocampo Maggiore e Kiwior mentre sulla trequarti ci saranno Verde, Agudelo e Kovalenko. In attacco Manaj.

Nel Napoli Spalletti ha annunciato 5 titolari, giocatori che hanno trovato poco spazio. In porta Meret e difesa formata da Koulibaly e Juan Jesus al centro, ai lati Zanoli e Ghoulam (per lui l’ultima partita in maglia Azzurra, ndr). A centrocampo Demme e Lobotka. Sulla trequarti Politano, Zielinski ed Elmas. In attacco Petagna.

Probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti

ARBITRO: Marchetti della sezione di Ostia Lido