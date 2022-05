SSC Napoli, ufficiale l’acquisto di Mathías Olivera

Il terzino uruguaiano arriva in prestito con obbligo di riscatto nel 2023. Il Club di De Laurentiis intanto ha riscattato Frank Anguissa dal Fulham e rinnovato il contratto di Juan Jesus

Mathías Olivera è un nuovo calciatore del Napoli. L’ufficialità è arrivata ieri sera con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, poi integrato dal comunicato ufficiale della società. Dopo l’ala sinistra georgiana Khvicha Kvaratskhelia, il terzino uruguaiano è quindi il secondo acquisto del Napoli per la sessione estiva di calciomercato e sarà il sostituto naturale di Mario Rui (e Ghoulam che non ha rinnovato, ndr) per la fascia sinistra. Olivera arriva dal Getafe per una cifra vicina ai 15 milioni di euro comprensivi di bonus, inferiore quindi ai 20 milioni della clausola rescissoria. “Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997 – recita una nota della SSC Napoli –. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana”.

Per il Getafe però ci sarebbero ancora alcuni dettagli da sistemare per l’acquisto di Olivera. Il presidente Angel Torres ha infatti affermato che “ci sono quattro club fortemente interessati, in pole c’è il Napoli e credo che alla fine andrà lì al 99%. Non posso dire il 100% perché ci sono ancora degli aspetti economici da concludere con il club italiano”, aggiungendo che il calciatore “ha fatto già le visite perché poi aveva la convocazione in nazionale e lo ringraziamo per quanto ha fatto in questi anni con noi”. Un modo forse per tirare un po’ la corda con il Napoli, così come fatto nelle scorse ore. Alla fine però, a meno di clamorosi colpi di scena, l’affare andrà in porto. Del resto è stato lo stesso Olivera ha postare su Instagram il seguente messaggio: “Ciao, Sono Mathias Olivera. Vorrei salutare tutti i tifosi del Napoli. Forza Napoli sempre”.

Altro acquisto è quello di André Frank Zambo Anguissa, autore di una stagione da protagonista in maglia azzurra e perno ormai imprescindibile della mediana di Spalletti. Il calciatore camerunese, in prestito dal Fulham, è stato riscattato dal Napoli per 15 milioni di euro da pagare in tre anni. Anguissa invece, che ha sottoscritto un contratto quadriennale, percepirà 2,2 milioni di euro a stagione. Rinnovo di contratto fino al 2023 per Juan Jesus, difensore centrale brasiliano, che come Anguissa ha già giocato in Azzurro nella stagione appena conclusa. “Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi”, ha scritto in un tweet De Laurentiis.