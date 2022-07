Al via School Movie – Cinedù, la rassegna cinematografica per gli istituti scolastici

Domani la prima giornata della finale ai Templi di Paestum, guest l’attore Alex Belli, il conduttore radiofonico Pippo Pelo, il comico Alessandro Bolide, Gianni Parisi, Eduardo Tartaglia, il rapper Lele Blade e il musicista Angelo Loia. 12 luglio Ore 21 Templi di Paestum

Salerno, 11 luglio 2022 – La carica dei 3mila baby registi e attori è pronta ad invadere Paestum domani 11 luglio, nella prima delle due giornate dedicate alla finalissima di School Movie – Cinedù, la rassegna cinematografica per gli istituti scolastici.

A premiare i vincitori, nella splendida cornice del Parco Archeologico di Paestum, ci saranno vari esponenti dello star system italiano. Non mancherà l’energia travolgente, il calore e l’ironia di uno dei volti più amati della radio, il conduttore Pippo Pelo, da sempre vicino a School Movie Cinedù. Spazio al cinema e alla fiction con l’attore Alex Belli, reduce anche dalla recente esperienza del reality. Direttamente da Made in Sud, tante risate con l’attore comico Alessandro Bolide. E ancora l’attore Gianni Parisi, protagonista indiscusso della scena teatrale partenopea e tra gli interpreti di Gomorra. A seguire Eduardo Tartaglia, regista, attore, commediografo e sceneggiatore: tra i suoi lavori anche il film “La Valigia sul Letto”.

Spazio alla musica con il rapper di origini napoletane Lele Blade e al suono identitario del Cilento con Angelo Loia. A condurre la serata, insieme ad Enza Ruggiero anche la conduttrice e giornalista Rosaria Sica.

Sono 3mila i bambini coinvolti nell’edizione 2022 di School Movie Cinedù, per un totale di 300 istituti scolastici provenienti da 60 comuni di tutte le province della regione Campania, oltre alle recenti new entry di Basilicata e Calabria che hanno aderito alla progetto School Movie.

“Sono tante le emozioni per questo compleanno importante – sottolinea Enza Ruggiero, ideatrice di School Movie Cinedù – L’adrenalina è fortissima, si percepisce grande entusiasmo e grande amore. Gli ospiti premieranno i corti vincitori. Saranno presenti i dirigenti scolastici, i docenti, la rete dei sindaci e degli amministratori. Sarà una serata magica, in uno dei luoghi più belli del mondo come i Templi di Paestum. Ringrazio Tiziana D’Angelo, Direttore del Parco, per l’ospitalità e per il supporto alla nostra manifestazione e ovviamente l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum guidata dal sindaco Franco Alfieri, che ci crede da ormai 10 anni. Sarà una grande festa insieme a tanti amici ed artisti che si alterneranno sul palco”.

Di pomeriggio, dalle ore 16 alle 19 all’ex Tabacchificio partiranno le proiezioni dei cortometraggi in gara, per un totale di circa 150 nei due giorni. Dalle ore 19 partirà l’animazione per i bimbi delle elementari il 12 luglio. Il giorno 13 alle ore 19 ci sarà il Dolcevita Contact Tour, dedicato ai ragazzi delle scuole medie.

Grande novità dell’edizione 2022 è la categoria dedicata allo spreco alimentare. Il corto vincitore diventerà lo spot ufficiale della Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare, in onda da ottobre a dicembre.