Calciomercato Napoli, ufficiale l’acquisto di Kim Min-jae

L’ex difensore del Fenerbahce, dopo aver superato le visite mediche, ha firmato un contratto con il Napoli di tre anni con opzione per le due stagioni successive

“Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto. Ciao!”. Con queste parole su Instagram il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Kim Min-jae dal Fenerbahce. Al club turco il Napoli pagherà in due anni la clausola rescissoria da 20 milioni mentre al 25enne difensore sudcoreano, che ha scelto la maglia numero 3 per la sua nuova avventura, andranno 2,5 milioni a stagione. Il contratto è di tre anni con opzione per le due stagioni successive, dal secondo anno inoltre scatterà una clausola per la vendita da 45 milioni valida solo per l’estero. Al coreano il difficile compito di provare a sostituire e non far rimpiangere troppo Koulibaly, ceduto in queste settimane al Chelsea.

“Benvenuto Minjae!”, ha scritto su twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che recentemente ha subito molte critiche dai tifosi Azzurri per la gestione della vicenda legata a Mertens (vai all’articolo). Kim Min-jae, o The Monster come viene chiamato per la sua presenza fisica, questa sera assisterà a bordo campo alla prima delle quattro amichevoli che si terranno in Abruzzo, quella con i turchi dell’Adana Demirspor di Montella e Balotelli.