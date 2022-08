Serie A, il Napoli affronta il Verona nella prima di campionato

Squadre in campo al Bentegodi quest’oggi alle ore 18.30

Trasferta non facile al Bentegodi peri il Napoli che quest’oggi affronterà il Verona nella prima gara del campionato di Serie A 2022-2023. Gli Azzurri cercheranno di dimostrare fin da subito di essere ancora competitivi, nonostante gli addii di Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina, Ghoulam, Malcuit e diversi giocatori che potrebbero presto vestire un’altra maglia (come Meret e Fabian Ruiz, ndr). I nuovi innesti, vale a dire Kim Min-jae, Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Giovanni Simeone (che non sarà titolare oggi, ndr) sono quindi chiamati a un compito non facile, ovvero non fa rimpiangere i partenti, in un Napoli che è ancora in piena rivoluzione. La formazione che affronterà il Verona di Cioffi è facilmente intuibile, con 9 giocatori su 11 che hanno già vestito la maglia Azzurra nella scorsa stagione.

Per quanto riguarda i padroni di casa non sarà della gara Ceccherini (squalificato oltre che infortunato, ndr), così come Veloso a centrocampo e Barak. Cioffi, orfano di Simeone ceduto proprio al Napoli e di Caprari, dovrebbe schierare in attacco la coppia formata da Lasagna e Henry.

Nel Napoli in porta dovrebbe andare Meret, nonostante presto potrebbe cambiare squadra. In difesa Kim farà coppia con Rrahmani con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco invece Kvaratskhelia è pronto ad affiancare Lozano e Osimhen.

Probabili formazioni:

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Fabbri di Ravenna