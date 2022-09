Serie A, il Napoli ospita il Lecce al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Mini turnover nel Napoli, con Spalletti pronto a mandare in campo i nuovi acquisti e chi ha giocato meno nelle prime tre gare di campionato. Anche nel Lecce mister Baroni potrebbe dare spazio ai nuovi arrivati

Il Napoli, dopo il pari di Firenze, affronta questa sera il Lecce al Maradona con l’obiettivo di agguantare la Roma in testa alla classifica. Gli Azzurri dopo aver travolto Verona e Monza si sono dovuti accontentare di un solo punto al Franchi ma con il Lecce è d’obbligo fare punteggio pieno, per poi presentarsi sabato all’Olimpico per la gara con la Lazio dell’ex Sarri in uno stato mentale più sereno (poi seguirà il match di Champions con il Liverpool, ndr). Di contro il Lecce proverà a fermare il Napoli con un’impresa che sembra alquanto proibitiva. La formazione pugliese è reduce dal pari interno con l’Empoli, dopo le sconfitte con Sassuolo e Inter, due gare nelle quali la squadra di Baroni non ha comunque sfigurato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Spalletti potrebbe optare per un mini turnover. In porta Meret (o Sirigu), difesa composta da Rrahmani e Kim al centro, Di Lorenzo e Olivera sugli esterni. In mediana Anguissa e Lobotka. Sulla trequarti Politano, Raspadori ed Elmas (o Kvaratskhelia). In attacco Osimhen.

Piccolo turnover anche nel Lecce, che non potrà contare su Persson e Brancolini. In porta Falcone e difesa composta da Tuia (o Pongracic) e Baschirotto con ai lati Gendrey e Pezzella (o Gallo). In mediana Hjulmand, Blin e Bistrovic. In attacco Ceesay con Strefezza e Di Francesco (o Banda) ai lati.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

ARBITRO: Marcenaro della sezione di Genova