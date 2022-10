Serie A, il Napoli ospita il Torino al Maradona

Squadre in campo quest’oggi alle ore 15. Spalletti dovrà fare ancora meno di Osimhen ma recupera in extremis Politano e Lozano

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A e il Napoli primo in classifica ospita al Maradona il Toro con l’obiettivo di continuare a fare punti in un turno nel quale ci sono diversi incroci interessanti, come Inter-Roma e Atalanta-Fiorentina. Gli Azzurri sono reduci da 5 vittorie di fila tra campionato e Champions mentre i granata nelle ultime due giornate di campionato hanno perso prima con l’Inter e poi con il Sassuolo a causa di vistosi cali nei finali di gara. Quella tra la formazione di Spalletti e di Juric sarà sicuramente una gara combattuta, con il Toro che proporrà il suo atteggiamento aggressivo fatto di duelli uomo su uomo, pertanto il Napoli dovrà cercare di liberarsi con il giropalla veloce e con la grande tecnica dei propri giocatori. Finora la squadra di Spalletti ha faticato non poco con le piccole del campionato, non andando oltre il pari con il Lecce e vincendo di misura nel finale con lo Spezia. Anche nella scorsa stagione, in casa, il Napoli aveva perso punti preziosi per l’obiettivo scudetto. Un aspetto questo sul quale gli Azzurri hanno dimostrato finora di dover ancora lavorare tanto. Le altre non aspettano però e dopo aver battuto il Milan prima della sosta, non fare altrettanto con il Toro sarebbe un errore imperdonabile.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Spalletti dovrà fare ancora a meno di Osimhen ma ha recuperato all’ultimo Politano e Lozano. Nel 4-3-3 in porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Kim al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco uno tra Raspadori e Simeone, ai lati Lozano e Kvaratskhelia.

Nel Torino non ci saranno Pellegri, Vojvoda e Ricci ma Juric ha recuperato Miranchuk che potrebbe partire dall’inizio al posto di Radonjic. Nel 3-4-2-1 in porta Vanja Milinković e difesa composta da Djidji, Schuurs e Rodriguez. A centrocampo Lukic e Linetty con Singo e Aina sulle fasce. Vlasic e Miranchuk alle spalle di Sanabria.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

ARBITRO: Massimi della sezione di Termoli