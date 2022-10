Serie A, il Napoli affronta la Cremonese nella nona giornata di campionato

Squadre in campo questa sera alle ore 18 allo stadio Zini, che con circa 16mila posti di capienza sarà sold out per l’occasione. Il Napoli, ancora senza Oshimen, cerca l’ottava vittoria di fila tra campionato e Champions, che gli permetterebbe di scavalcare nuovamente il Milan. I padroni di casa cercano la prima vittoria in Serie A e punti salvezza

Dopo aver rifilato 6 reti all’Ajax e aver quasi ipotecato la qualificazione agli ottavi di Champions, il Napoli affronta quest’oggi la Cremonese allo stadio Giovanni Zini, in gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A. La formazione di Spalletti, vincendo, scavalcherebbe di nuovo il Milan campione d’Italia che ieri ha battuto 2-0 la Juve e forse anche l’Atalanta che è a pari punti e sarà impegnata quest’oggi con l’Udinese al Friuli a partire dalle ore 15. La Cremonese invece finora ha ottenuto zero vittorie, collezionando tre pareggi e cinque sconfitte. Gli Azzurri quindi avranno di fronte una squadra che cerca disperatamente punti salvezza e la prima vittoria stagionale per dare anche un po’ di morale all’ambiente. Gara insidiosa, il Napoli di solito fatica un po’ con le neopromosse e oltretutto la squadra di Alvini finora ha raccolto probabilmente meno di quanto avrebbe meritato, mettendo in difficoltà formazioni come Roma, Sassuolo e Atalanta. Tanta però la differenza tecnica tra le due squadre e gli Azzurri hanno anche dalla loro un entusiasmo che potrebbe fare la differenza.

Per quanto riguarda le probabili formazioni mister Alvini potrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1. Non saranno della gara Henry, Ghiglione e l’ex Chiriches. In porta Radu e difesa formata al centro da Bianchetti e Lochoshvili, con Sernicola e Valeri sulle fasce. A centrocampo Castagnetti e Ascacibar. Sulla trequarti Zanimacchia, Meité e Buonaiuto. In attacco Dessers.

Nel Napoli Spalletti potrebbe far rifiatare qualche giocatore, effettuando almeno tre cambi. In porta Meret e difesa formata da Ostigard e Kim con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Elmas, Lobotka e Zielinski. In attacco Raspadori con ai lati Politano e Kvara.

Probabili formazioni:

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo