Champions League, il Napoli ospita l’Ajax al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 18.45. Gli Azzurri, in caso di vittoria o pareggio, ipotecano la qualificazione agli ottavi

Il Napoli ospita questa sera l’Ajax al Maradona in gara valida per la per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione di Spalletti è a punteggio pieno, prima nel gruppo A con 9 punti conquistati dopo le vittorie con Liverpool, Glasgow Rangers e Ajax stesso nella partita dell’Amsterdam Arena. Vincendo o pareggiando questa sera, quindi, il Napoli si porterebbe a 12 punti (o 10 in caso di pari) e conquisterebbe anzitempo l’aritmetica qualificazione agli ottavi, visto che il Liverpool ha attualmente 6 punti, l’Ajax 3 e i Rangers sono fermi a 0 punti. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, forti del 6-1 rifilato in Olanda oltre che delle vittorie in campionato, l’ultima per 4-1 ai danni della Cremonese, che gli ha permesso di prendersi la vetta in solitaria in Serie A, davanti ad Atalanta e Milan. Gli ospiti invece vorranno tentare di vendicare il risultato dell’andata mentre in campionato sono tornati al successo, vincendo 4-2 con il Volendam, dopo una sconfitta con l’Az Alkmaar e un pari con il Go Ahead Eagles. Dopo l’impegno in coppa la formazione di Spalletti affronterà il Bologna in campionato, quindi è ragionevole pensare che Spalletti non farà troppi calcoli e che anche i suoi giocatori arriveranno all’appuntamento con la mente libera da distrazioni.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli non ci sarà l’infortunato Rrahmani mentre Osimhen è al ritorno tra i convocati e partirà dalla panchina. Il mister dovrebbe effettuare al massimo tre cambi rispetto alla squadra scesa in campo a Cremona. In porta Meret e difesa formata al centro da Juan Jesus (oppure Ostigard) e Kim con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Raspadori con ai lati Lozano e Kvara.

Nell’Ajax rientrano tra i disponibili Sanchez e Wijndal mentre è ancora fuori Kaplan. In porta Pasveer e difesa formata da Timber e Bassey, con Sanchez e Blind ai lati. A centrocampo Alvarez, Klaassen e Berghuis. In attacco Kudus con ai lati Tadic e Bergwijn.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)