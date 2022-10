Napoli-Ajax 4-2. Azzurri qualificati agli ottavi di Champions

Al Maradona il Napoli va in gol con Lozano, Raspadori, Kvara e Osimhen. Tra gli olandesi a segno Klaassen e Bergwijn

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (4′ st Ndombele), Lobotka, Zielinski (44′ st Gaetano); Lozano (32′ st Politano), Raspadori (5′ st Osimhen), Kvaratskhelia (32′ st Elmas). All. Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20′ st Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20′ st Grillitsch); Berghuis (39′ st Conceiçao), Kudus (20′ st Brobbey), Bergwijn (39′ st Ocampos). All. Schreuder.

MARCATORI: 4′ pt Lozano (N), 16′ pt Raspadori (N), 4′ st Klaassen (A), 17′ st Kvaratskhelia (N, su rig.), 38′ st Bergwijn (A, su rig.), 44′ st Osimhen (A)

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

Il Napoli batte 4-2 l’Ajax al Maradona e si qualifica con due turni di anticipo agli ottavi di Champions League, forte del primo posto nel gruppo A con 12 punti conquistati dopo aver battuto Liverpool, Glasgow Rangers e due volte gli olandesi (all’andata finì 6-1 per gli Azzurri, ndr). Apre le danze Lozano al 4’ minuto di gioco, poi raddoppia Raspadori. Nella ripresa accorcia le distanze Klaassen ma il Napoli fa tris al 59’ con Kvara dal dischetto (fallo di mano di Timber). Rigore dubbio all’83’ per gli ospiti per un presunto fallo di Juan Jesus su Brobbey, dal dischetto Bergwijn accorcia le distanze prima del poker di Osimhen al 90’. Finisce 4-2 ma sarebbe potuta finire anche con un risultato più largo per gli Azzurri, visto che nel secondo tempo sia Lozano che il neo entrato Osimhen hanno sprecato tantissimo mentre gli ospiti hanno fatto davvero troppo poco per tentare di impensierire i padroni di casa. Ora per il Napoli ci sarà da difendere il primo posto nelle due gare che mancano, per passare come testa di serie e sperare di pescare ai sorteggi un avversario meno ostico. Quella conquistata dagli Azzurri è la quarta qualificazione al termine della prima fase su sette partecipazioni in Champions League.

Al Napoli bastava un punto per la certezza aritmetica della qualificazione. Spalletti però non corre rischi e manda in campo la formazione tipo, sostituendo l’infortunato Rrahmani con Juan Jesus. Schreuder invece, senza lo squalificato Tadic, si affida al tridente Berghuis, Kudus, Bergwijn. Gli olandesi vanno sotto al 4’ di gioco dopo una triangolazione tra Zielinski e Lozano, con quest’ultimo che di testa infila Pasveer. Ancora l’attaccante messicano pericoloso al 13’, il suo tiro è di poco alto. A raddoppiare ci pensa Raspadori su assist di Kvara, palla all’incrocio dei pali imparabile per l’estremo difensore dell’Ajax.

A inizio secondo tempo gli Azzurri si addormentano un po’, abbassandosi troppo. Al 48’ Olivera, in ritardo su Klaassen, permette a quest’ultimo di accorciare le distanze. Spalletti corre subito ai ripari sostituendo Anguissa, alle prese con qualche problema fisico, con Ndombele. Raspadori viene sostituito da Osimhen, al rientro dopo una lunga assenza per infortunio. I cambi risvegliano il Napoli, che torna a essere pericoloso sia sulle fasce che centralmente. Proprio centralmente al 59’ Ndombele colpisce a botta sicura ma sul tiro trova la deviazione con una mano di Timber. L’arbitro viene richiamato al Var e concede il penalty agli Azzurri, dal dischetto Kvara fa tris. Nel finale fioccano le occasioni da gol, Lozano al 73’ riceve da Osimhen la palla del quarto gol ma calcia proprio in braccio a Pasveer. Lo stesso attaccante nigeriano si fa beccare in più di un’occasione in fuorigioco. Così all’83’ gli olandesi accorciano nuovamente le distanze, stavolta su calcio di rigore calciato da Bergwijn: rigore molto dubbio assegnato dall’arbitro Zwayer per un contatto tra Juan Jesus e Brobbey. L’arma in più del Napoli però nel finale è Osimhen, desideroso di tornare al gol dopo una lunga assenza. Al 90’ il nigeriano strappa palla dai piedi di Blind e fa il gol del 4-2. Azzurri agli ottavi con due turni di anticipo ed è una qualificazione più che meritata.