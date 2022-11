Serie A, sfida al vertice tra Atalanta e Napoli

Squadre in campo al Gewiss Stadium questa sera a partire dalle ore 18. Spalletti costretto a fare a meno di Kvara, alle prese con una lombalgia, potrebbe puntare su Raspadori come sostituto. L’Atalanta senza Muriel si affiderà alla coppia d’attacco formata da Lookman e Hojlund (l’alternativa è l’ex Zapata)

Il Napoli affronta quest’oggi l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo in gara valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Sfida importante perché gli Azzurri, al momento primi in classifica con 32 punti, sono chiamati a mantenere a distanza le inseguitrici, tra le quali proprio l’Atalanta (seconda con 27 punti) e il Milan (terzo a quota 26). Il Napoli arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in Champions di mercoledì con il Liverpool, che tuttavia non ha compromesso la classifica finale della fase a gironi e per questo non dovrebbe incidere sul piano morale. Anche perché finora la formazione di Spalletti è stata protagonista di un avvio di stagione entusiasmante, prima della sfida con gli inglesi sono state ben 13 le vittorie consecutive di Kvara e compagni tra campionato e coppe. L’Atalanta, invece, dopo aver perso con la Lazio si è rialzata subito vincendo nell’ultimo turno con l’Empoli. In caso di vittoria il Napoli, a quel punto con 8 punti in più della Dea, si darebbe alla fuga quando manca ormai pochissimo alla lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Con i tre punti in tasca gli Azzurri darebbero uno scossone psicologico alle rivali, nel caso invece non riescano a fare loro l’intera posta, finirebbero giocoforza per alimentare ulteriormente le speranze scudetto di Atalanta e Milan, dando per scontato che i Rossoneri riescano a battere lo Spezia.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nell’Atalanta non ci saranno Zappacosta e Muriel. Nel 3-4-1-2 della Dea in porta Musso e difesa composta da Toloi, Demiral, Djimsiti. A centrocampo Scalvini e Koopmeiners con Hateboer e Maehle sulle fasce. Sulla trequarti Pasalic alle spalle di Hojlund e Lookman.

Nel Napoli Spalletti è costretto a fare a meno di Kvara, fermato da una pubalgia. Al suo posto uno tra Raspadori ed Elmas, con il primo largamente favorito. In porta Meret e difesa formata da Kim e Juan Jesus con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski (o Elmas). In attacco Osimhen con ai lati Raspadori e Lozano.

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini. Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. All: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. All: Spalletti

ARBITRO: Mariani di Aprilia