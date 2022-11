Atalanta-Napoli 1-2. Gli Azzurri si danno alla fuga e sono a più 6 sul Milan e più 8 sui bergamaschi

Al Gewiss Stadium l’Atalanta passa in vantaggio con Lookman su rigore. Poi la rimonta del Napoli con Osimhen ed Elmas

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (41′ s.t. Soppy), Pasalic (26′ s.t. Malinovskyi), Koopmeiners (36′ s.t. de Roon), Maehle; Ederson; Hojlund (25′ s.t. Zapata), Lookman (36′ s.t. Boga). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (48′ s.t. Gaetano), Lobotka, Zielinski (18′ s.t. Ndombele); Lozano (18′ s.t. Politano), Osimhen (75′ s.t. Simeone), Elmas (48′ s.t. Zerbin). All. Spalletti

MARCATORI: 19′ p.t. A(rig.), 23′ p.t. Osimhen (N), 35′ p.t. Elmas (N)

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

Il Napoli batte 2-1 l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo in uno degli anticipi della 13esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri passano in svantaggio al 19’, quando l’arbitro Mariani concede un rigore alla Dea per un tocco con il braccio di Osimhen in area, dal dischetto tiro bellissimo di Lookman e 1-0. Proprio Osimhen decide di riscattarsi dall’errore al 23’, da azione di calcio d’angolo riceve palla da Zielinski e svetta di testa per il gol del pari. Ancora l’attaccante nigeriano al 34’ scappa di forza a Demiral, serve Elmas che tutto solo davanti a Musso la piazza in rete per il gol del vantaggio. Dopo una traversa della Dea e qualche spavento il Napoli porta a casa una vittoria importantissima e sale a più 8 sull’Atalanta, terza in classifica dopo la vittoria di misura del Milan (secondo a -6 dal Napoli) con lo Spezia. Martedì gli Azzurri affronteranno l’Empoli e poi sabato l’Udinese, entrambi al Maradona, prima dello stop del campionato di Serie A per lo svolgimento dei Mondiali 2022 in Qatar. Il Milan invece sarà impegnato con la Cremonese in trasferta e poi al Meazza con la Fiorentina. Quella che ormai sembra una sfida scudetto a due, tra Napoli e Milan, riprenderà a Gennaio dopo gli impegni delle nazionali e le festività natalizie.

A Bergamo mister Spalletti ne cambia quattro rispetto alla sfida di Champions con il Liverpool. Al posto di Ostigard, Ndombele, Politano e Kvara ci sono Juan Jesus, Zielinski, Lozano ed Elmas. L’Atalanta parte subito forte e si rende pericolosa al 3’ con il giovane Hojlund, chiamato a sostituire l’infortunato Muriel: non si fa sorprendere Meret. Al 15’ su azione di calcio d’angolo tocco involontario di Osimhen con un braccio, l’arbitro rivede l’azione all’on-field review del Var e decide per il rigore. Dal dischetto va Lookman, tiro bellissimo all’incrocio dei pali e 1-0 per la Dea. Il gol subito scuote il Napoli e proprio Osimhen decide di farsi perdonare al 23’, andando a segnare il suo primo gol di testa in questo campionato su assist di Zielinski. Al 35’ il raddoppio degli Azzurri, Osimhen scappa di forza a Demiral e serve al centro Elmas, che tutto solo davanti a Musso la piazza in rete.

Nella ripresa la gara al Gewiss Stadium è una bolgia. Complice la stanchezza del Napoli per gli impegni di coppa, l’Atalanta riesce spesso ad avere la meglio. Fioccano le occasioni per la formazione di Gasperini, prima con Maehle al 55’, poi con Lookman che becca la traversa dopo la respinta corta di Meret e infine con Hojlund che a due passi sulla corsa non trova l’impatto giusto con la palla. Spalletti capisce la stanchezza dei suoi e decide di correre ai ripari, dando sostanza al centrocampo. Entrano Politano e Ndombele al posto di Lozano e Zielinski. Gasperini invece inserisce l’ex Zapata e Malinovskyi al posto di Hojlund e Pasalic. Successivamente entra anche Simeone al posto dell’uomo partita Osimhen. A due minuti dal suo ingresso in campo il Cholito ha la possibilità di chiudere il match con una palla invitante servita da Olivera: tiro fuori di un soffio da parte dell’attaccante del Napoli. L’Atalanta, a pochi minuti dal termine, fa entrare anche De Roon, Boga e Soppy al posto di Koopmeiners, Lookman e Hateboer. Spalletti invece inserisce forze fresche per la mediana con Zerbin e Gaetano per Elmas e Anguissa. I padroni di casa non riescono più a rendersi pericolosi fino al triplice fischio e così il Napoli controlla senza problemi.