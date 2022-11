Al “Teatro Serra” di Fuorigrotta è di scena “Tutto esaurito”

“Tutto esaurito”, di Rodolfo Fornario. Uno spettacolo per ridere e riflettere sul teatro al tempo del reality show

Secondo evento della stagione ‘Campi Ardenti’ al “Teatro Serra” di Fuorigrotta. In scena “Tutto esaurito”, un titolo che gioca con le parole, per raccontare la crisi di un attore il quale, per attirare l’attenzione, decide di compiere un’azione clamorosa. Un modo per ridere e riflettere sul teatro ai giorni nostri con un testo spiazzante, scritto da Rodolfo Fornario che ne cura anche la regia, che mescola generi e linguaggi, dal noir alla commedia. Con Ciro Scherma e Valeria Esposito. Voci fuoricampo di Oscar di Maio, Benedetto Casillo e Gina Perna.

Una produzione Mudra arti dello spettacolo, distribuzione Olimpia Panariello. Appuntamento in Via Diocleziano 316, (accanto all’Osservatorio Vesuviano) venerdì 11 e sabato 12 novembre alle ore 20:45 e domenica 13 novembre alle ore 18:30.

Info e prenotazioni: teatroserra@gmail.com,347.8051793.

Venerdì 11 e sabato 12 novembre 2022, ore 20:45

Domenica 13 novembre 2022, ore 18:30

con: Ciro Scherma, Valeria Esposito

regia e drammaturgia: Rodolfo Fornario

voci fuoricampo: Oscar di Maio, Benedetto Casillo, Gina Perna

produzione: Mudra arti dello spettacolo

distribuzione: Olimpia Panariello