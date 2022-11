Serie A, il Napoli ospita l’Empoli al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 18.30. Stavolta potrebbe toccare a Raspadori, e non a Elmas come con l’Atalanta, sostituire l’infortunato Kvara mentre il sostituto di Rrahmani potrebbe essere Ostigard invece di Juan Jesus

Il Napoli affronta questa sera l’Empoli al Maradona in gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Gli Azzurri, che arrivano all’appuntamento dopo il successo per 2-1 sull’Atalanta, cercano la decima vittoria consecutiva in campionato per tenere a distanza le inseguitrici e arrivare alla pausa della Serie A per i Mondiali 22 del Qatar (prima ci sarà da affrontare anche l’Udinese, ndr) con un ampio vantaggio in termini di punti: al momento il Napoli guida la classifica a quota 35, segue il Milan a 29 e Atalanta e Lazio entrambe a 27. Occhio all’Empoli però, la formazione di Zanetti sta disputando un buon campionato e nelle ultime 5 gare ha totalizzato 2 vittorie (con Sassuolo e Monza), 1 pareggio (con il Torino) e 2 sconfitte (con Juventus e Atalanta). Nella scorsa stagione i toscani, con in panchina Andreazzoli, riuscirono a battere la formazione di Spalletti sia in trasferta che in casa, motivo in più per tenere alta la concentrazione. Alla fine i punti persi con le cosiddette piccole pesarono sulla corsa scudetto, anche se il Napoli attuale è una squadra totalmente diversa per forza, solidità difensiva e mentalità. Caratteristiche che gli Azzurri cercheranno di mettere in campo anche stasera, per battere un avversario ostico che fa dell’equilibrio un elemento cardine.

Per quanto riguarda le formazioni nel Napoli non ci saranno gli infortunati Kvara e Rrahmani. Spalletti sembra intenzionato a effettuare solo qualche cambio rispetto alla formazione scesa in campo sabato con l’Atalanta. In porta Meret e difesa formata al centro da Kim e Ostigard, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Raspadori.

Nell’Empoli mister Zanetti non potrà contare su Tonelli, De Winter, Destro e Grassi. In porta Vicario e linea difensiva a quattro con al centro Ismajli e Luperto, ai lati Sotjanovic e Parisi. A centrocampo Henderson, Marin e Haas. Sulla trequarti Baldanzi alle spalle della coppia di attacco formata da Satriano e Lammers.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Sotjanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino