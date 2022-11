Napoli-Empoli 2-0. Azzurri a più 8 sul Milan, ora è fuga vera

Al Maradona la banda Spalletti va a segno con Lozano su rigore (conquistato da Osimhen) e raddoppia nel finale con Zielinski. Empoli in 10 dal 73’ per l’espulsione dell’ex Luperto

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (45′ st Demme), Ndombele (19′ st Elmas); Politano (19′ st Zielinski), Osimhen (45′ st Simeone), Raspadori (19′ st Lozano). All. Spalletti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (14′ st Akpa Akpro), Marin (40′ st Ekong), Bandinelli (28′ st Henderson); Baldanzi (28′ st Grassi), Bajrami; Satriano (14′ st Lammers). All. Zanetti

MARCATORI: 24′ st rig. Lozano (N), 43′ st Zielinski (N)

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino

Il Napoli batte 2-0 l’Empoli al Maradona in gara valida per uno degli anticipi della 14esima giornata del campionato di Serie A e sale a più 8 sul Milan secondo in classifica, fermato sullo 0-0 in trasferta dalla Cremonese, e momentaneamente a più 11 sulla Lazio terza, che sarà impegnata domani all’Olimpico con il Monza. Per gli Azzurri si tratta della decima vittoria consecutiva in campionato, una vittoria conquistata senza non poche fatiche perché l’Empoli fino all’episodio del rigore (realizzato dal neo entrato Lozano dopo il fallo di Parisi su Osimhen) ha dimostrato grande equilibrio e solidità difensiva. Poi dopo essere passata in svantaggio la formazione di Zanetti ha continuato a difendersi molto bene ma la gara dei toscani si è fatta difficilissima con l’espulsione di Luperto al 73’, per fallo dell’ex Napoli su Lozano. A quel punto la banda Spalletti ha rinchiuso nella propria area gli avversari e messo la parola fine alla gara con il raddoppio di Zielinski all’88’ minuto. Nella prossima di campionato il Napoli affronterà l’Udinese sempre tra le mura amiche mentre il Milan sarà impegnato in casa con la Fiorentina, prima della pausa della Serie A per i Mondiali 2022 in Qatar. Poi se ne riparlerà a gennaio, con gli Azzurri attesi al Meazza per la sfida con l’Inter.

Spalletti ancora senza Kvara e Rrahmani cambia cinque giocatori rispetto alla gara con l’Atalanta. Ostigard, Mario Rui, Ndombele, Politano e Raspadori vengono chiamati a sostituire Olivera, Juan Jesus, Zielinski, Lozano ed Elmas. Zanetti, senza l’infortunato Destro, schiera Bajrami a sostegno di Satriano, con Baldanzi alle spalle. Come prevedibile è il Napoli a fare la gara ma nel corso del primo tempo Osimhen e compagni riescono a rendersi pericolosi poche volte perché l’Empoli si difende con ordine e dimostra un grande equilibrio in mezzo al campo. Da segnalare due conclusioni di Raspadori: la prima al 38’ viene parata da Vicario senza problemi mentre la seconda termina di un soffio a lato.

Nel secondo tempo il Napoli aumenta i giri e diventa sempre più padrone del match ma l’Empoli continua a difendersi molto bene e non lascia spazi. Al 64’ i primi cambi tra le fila azzurre: dentro Elmas, Lozano e Zielinski; fuori Raspadori, Politano e Ndombele. Due minuti più tardi l’episodio che cambia la gara: Osimhen ruba palla a Parisi e si conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Lozano, tiro forte intuito dal portiere dell’Empoli che tuttavia non riesce a trattenere la palla ed è 1-0 per il Napoli. Al 73’ ancora Lozano subisce un brutto fallo dall’ex Luperto, già ammonito il difensore dell’Empoli si vede mostrare il rosso dall’arbitro Pairetto. La partita diventa un monologo dei padroni di casa, che all’88’ mettono al sicuro il risultato: traversone dalla destra di Lozano con Zielinski che al centro dell’area ci mette il piattone e fa 2-0.