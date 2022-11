“Mostra di presepi” a Casalnuovo di Napoli: arte presepiale e arte sartoriale insieme

La seconda edizione per celebrare cultura, tradizione e bellezza. La mostra sarà visitabile gratuitamente dall’8 al 18 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Per l’apertura della mostra, l’8 dicembre, è previsto il Concerto di Natale con le Go Sisters alle ore 11.00 e Spettacolo di Natale per i bambini alle ore 12.00

Casalnuovo di Napoli, 19 novembre 2022 – Confermata, per l’Immacolata, la seconda edizione della “mostra dei presepi” al piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli, intitolata “Arte Sartoriale e Arte Presepiale insieme”. La mostra sarà visitabile gratuitamente dall’8 al 18 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Per l’apertura della mostra, l’8 dicembre, è previsto il Concerto di Natale con le Go Sisters alle ore 11.00 e Spettacolo di Natale per i bambini alle ore 12.00. I presenti saranno offerte caldarroste preparate all’istante.

“Bottega Ferrigno, Genny Di Virgilio, F.lli Capuano, De Maria, Gambardella Mauro”, sono le botteghe di San Gregorio Armeno delle quali si esporranno, più che statuette, vere e proprie opere d’arte. Esposte anche opere della Scarabattola Napoli, di Sergio Vitucci, che espone da anni al Castello di Limitatola e di Gianluca Rossi, che realizza presepi dal tufo scolpito e li completa con pastori di Maria Ricciardelli.

“Con la nuova edizione, riusciamo a coinvolgere attivamente, oltre che i più importanti maestri di arte presepiale delle celebri via dei presepi di Napoli, tanti amici del nostro territorio. Francesco Picciullo, per esempio, è maestro di arte presepiale che oggi espone le proprie opere stile ‘700 napoletano in tanti contesti, ma che vive proprio nella nostra città, Casalnuovo”, lo ha dichiarato Giovanni Nappi, fondatore della Biblioteca Sociale e del piccolo Museo.

Per omaggiare l’arte presepiale e l’arte sartoriale, saranno esposti esemplari di pastori in terracotta raffiguranti l’antico mestiere del “sarto” con immagini riferite a sarti, sarte e ai principali e storici attrezzi del mestiere. Presepi e pastori pregiati saranno, inoltre, esposti tra i “Ferri del Mestiere” dell’antico mestiere del sarto (la collezione del museo di forbici, aghi, ditali, ferri da stiro, macchine da cucire, attrezzi da sempre peculiarità della città di Casalnuovo di Napoli, definita da oltre mezzo secolo la Città dei Sarti).

MUSEO BIBLIOTECA SOCIALE GIACOMO LEOPARDI

VIA ROMA 148, CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

www.leopardimuseobibliotecasociale.it