Napoli World 2022, scopri il programma del primo showcase festival

Napoli World 2022 per valorizzare le professionalità musicali del territorio

Napoli World 2022 è un festival di “world music”, importante evento live rivolto ai musicisti e addetti ai lavori del campo musicale ma aperto alla città. Nasce come seconda edizione di Music Connect-Italy dopo Pistoia nel 2021, da un’idea di Davide Mastropaolo e Fabio Scopino, fondatori di Italian World Beat, che ne curano la direzione artistica. L’iniziativa, finanziata e promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, è fortemente voluta dal Sindaco di Napoli e dal suo delegato per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi. In coerenza con le linee guida di “Napoli Città della Musica”, Napoli World 2022 ha lo scopo di valorizzare le professionalità musicali del territorio attraverso un percorso di internazionalizzazione, sviluppando l’export delle attività musicali della città e mettendole in rete con le varie realtà musicali nel mondo. In quest’ottica lo showcase festival rende possibile attivare relazioni culturali e imprenditoriali durature con prestigiose istituzioni da tutto il mondo.

Oltre ad offrire una vetrina esclusiva per gli artisti e per gli operatori locali, Napoli World 2022 punta a diventare negli anni un riferimento nazionale, con la consapevolezza che la città di Napoli ha le potenzialità per rappresentare un polo di attrazione per il settore musicale, specie in ambito world music, proponendosi come capitale culturale del Mediterraneo e del M.E.N.A. e come volano di sviluppo economico, culturale e sociale attraverso il linguaggio universale della musica. Lo show-case festival e meeting b2b si svolgerà dal 7 al 10 dicembre presso la Fondazione Foqus, il Teatro Nuovo, l’Hotel Oriente, ubicati nei suggestivi Quartieri Spagnoli, per poi concludersi con un grande evento al Teatro Mediterraneo confermandosi anche come iniziativa policentrica.

La partecipazione agli eventi è a titolo gratuito, sarà sufficiente prenotarsi tramite il sito ufficiale oppure, per i fruitori e appassionati a questo link https://linktr.ee/napoliworld .

Il fitto programma artistico prevede concerti promozionali per artisti affermati ed emergenti quest0ultimi selezionati con un call to action che ha visto partecipare circa 200 candidati. Il programma dei lavoro business to business è arricchito da panels e networking per i delegati nazionali e internazionali. Queste iniziative sono aperte a tutti (agenzie di booking, management, festival, media, appassionati) e coloro che vorranno partecipare potranno farlo liberamente attraverso una registrazione aperta tramite il sito ufficiale http://www.musiconnect-italy.com

A Napoli World 2022 hanno aderito oltre 30 delegati e partners dall’Europa, Asia, America del Nord e del Sud più di delegati italiani. Tra questi ci sono direttori di festival, potenziali buyers dei progetti musicali e rappresentanti istituzionali con i quali gli operatori del settore musicale partenopeo potranno sviluppare partnership costruttive.