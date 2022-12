PAN – Palazzo delle Arti Napoli, inaugurazione della mostra VERSO di Marco Adinolfi e Massimo Cicala

18 opere realizzate dagli artisti nell’arco temporale di due anni

Napoli, 30 novembre 2022 – La Galleria Mood|project a partire da sabato 3 dicembre presenta al PAN – Palazzo delle Arti Napoli Verso la mostra frutto della collaborazione tra Marco Adinolfi e Massimo Cicala, l’iniziativa ispirata al testo “La Passeggiata” dello scrittore svizzero Robert Walser, gode del patrocinio del Comune di Napoli e del sostegno del Robert Walser Zentrum e del contributo della Galleria Borbonica.

Il progetto espositivo, composto da un corpus di 18 opere, realizzate dagli artisti nell’arco temporale di due anni, intende guidare il visitatore in un percorso dove, andando oltre la compiutezza estetica o cromatica di una geometria dichiaratamente minimale, possa indagare i lavori alla scoperta di un aspetto più recondito che ne sveli una reale e più intima natura. In tal senso, attenendosi alle tematiche affrontate dal celebre scrittore, come il viaggio, la solitudine, l’osservazione ma allo stesso tempo lo straniamento e l’ apparenza “Verso” di Adinolfi e Cicala ha l’obiettivo di stimolare chi osserva ad avvicinarsi alle opere con curiosità profanandone la loro apparente inviolabilità.

Oltre le superfici dei quadri esistono volumi che invadono lo spazio, ciò che sembra continuo non è altro che un riflesso, così come passeggiando, si è spinti inconsciamente a soffermarsi, attendere e riconoscere che aldilà dell’immagine c’è altro, esiste un particolare che può essere svelato solo se consideriamo la curiosità condizione imprescindibile della nostra esistenza.

Così come evidenziato già nel titolo l’obiettivo della mostra quindi è l’andare al di là, “Verso” qualcosa, oltre e superarlo fino a percepire l’impercettibile. In entrambi gli artisti, architetti per formazione, è chiaro il concetto di spazialità immersiva in cui lo spettatore può vivere l’installazione a modo suo. L’intento del progetto si scontra così con l’idea di una contemplazione statica richiedendo al contrario una partecipazione viva, dinamica, curiosa che spinge il visitatore a superare il visibile.

Il catalogo realizzato in occasione dell’esposizione, grazie al sostegno del Robert Walser Zentrum e al contributo della Galleria Borbonica, con testi di Valentina Rippa e Reto Sorg (Direttore del Robert Walser Zentrum), sarà presentato mercoledì 21 dicembre nella sala Roberto Di Stefano al PAN.