Epifania, il PioMonte della Misericordia accoglie piccoli visitatori con l’iniziativa “Francesco De Mura, pittore generoso”

L’iniziativa dedicata a bambini e famiglie nel giorno dell’Epifania venerdì 6 gennaio – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Venerdì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, il Pio Monte della Misericordia accoglie i suoi piccoli visitatori con l’iniziativa “Francesco De Mura, pittore generoso” (dalle ore 10 alle ore 18, ultimo ingresso ore 17.30).

I bambini saranno invitati a conoscere la storia che lega il famoso pittore all’Istituto, anche con un ricordo-gioco della visita, ovvero un’intrigante mappa-labirinto da portare a casa.

La piccola iniziativa è dedicata al grande pittore napoletano Francesco De Mura che nel 1782 decise di donare al Pio Monte il suo patrimonio con oggetti, mobili, carrozze, cavalli, e ben 187 quadri e bozzetti da lui dipinti: il suo lascito al Monte costituisce un nucleo di grande prestigio nella collezione dell’Istituzione di via Tribunali e allo stesso tempo simboleggia il valore del dono e della generosità.

Attraverso la vendita dei preziosi doni e i soldi ricavati, il Pio Monte della Misericordia ha aiutato le persone bisognose, tenendo fede alla sua missione secolare. Oggi rimangono al Pio Monte della Misericordia 40 opere d’arte del De Mura, pittore illustre e molto generoso. La giornata dell’Epifania, a cura dei Servizi educativi del Pio Monte della Misericordia, è un momento pensato per i più piccini, per festeggiare in modo giocoso, in quest’anno di celebrazione dei 50 anni di apertura al pubblico del complesso museale, le collezioni dell’Istituzione di via Tribunali.