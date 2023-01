Napoli-Juve 5-1. Gli Azzurri volano e sono a più 10 in classifica dai Bianconeri

Al Maradona la Juve resta in partita un tempo (a Osimhen e Kvara risponde Di Maria), poi nella ripresa sul 2-1 becca altri tre gol (a segno Rrahmani, ancora Osimhen e poi Elmas)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (79′ Ndombele); Politano (46′ Elmas), Osimhen (79′ Raspadori), Kvaratskhelia (89′ Lozano). Allenatore: Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo (73′ Samuel Iling), Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli (56′ Paredes), Rabiot (83′ Soulè), Kostic; Di Maria (73′ Miretti), Milik (56′ Kean). Allenatore: Allegri.

MARCATORI: 14′ Osimhen, 39′ Kvaratskhelia, 42′ Di Maria, 55′ Rrahmani, 65′ Osimhen, 72′ Elmas

ARBITRO: Doveri di Roma

Il Napoli batte 5-1 la Juventus al Maradona nell’anticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A, grazie ai gol di Osimhen (doppietta), Kvara, Rrahmani ed Elmas. I Bianconeri reggono solo un tempo, quando sul 2-0 iniziale degli Azzurri, trovano la rete con Di Maria. Poi nella ripresa la banda Spalletti mette il turbo e domina, dando vita a una goleada che fa morire rapidamente ogni speranza dei ragazzi di Allegri, che in verità ci mettono del loro con errori macroscopici in fase difensiva. Con questo successo il Napoli si porta a 47 punti in classifica, a 10 lunghezze dalla Juve e dal Milan (i Rossoneri giocheranno oggi in trasferta con il Lecce, ndr) e a più 13 sull’Inter. Distanze difficili da colmare, nonostante manchi ancora da giocare una partita del girone di andata e tutto il girone di ritorno prima che cali il sipario sul campionato. I tifosi Azzurri possono iniziare a sognare, anche quelli che per scaramanzia non lo hanno fatto finora, perché il tricolore sembra sempre più vicino. A maggior ragione dopo una partita che per risultato, dominio del campo e bellezza dei gol resterà nella storia.

Formazione annunciata nel Napoli, con Spalletti che schiera Rrahmani accanto a Kim e preferisce Mario Rui sulla fascia sinistra (Olivera entrerà nella ripresa, ndr). A centrocampo ci sono Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara. Allegri conferma la difesa a tre formata dai brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro. Il tecnico dei Bianconeri schiera Chiesa dal primo minuto con Kostic come esterni di centrocampo, in mediana ci sono McKennie, Locatelli e Rabiot mentre in attacco Di Maria agisce alle spalle dell’ex Milik. Dopo 10 minuti iniziali abbastanza equilibrati il Napoli aumenta i giri e al quarto d’ora si porta in vantaggio: cross di Politano, con Kvara che in mezza rovesciata impegna Szczesny, sulla respinta corta si avventa come un falco Osimhen che di testa fa 1-0. La Juve non molla e spaventa con Di Maria, grazie a una dormita di Rrahmani l’ex Real Madrid va al tiro dal limite dell’area e scheggia la traversa. Tuttavia il Napoli continua a fare il match e al 39’ approfittando di una chiusura sbagliata di Bremer trova il gol con Kvara su assist di Osimhen. Poco dopo gli Azzurri perdono palla a due passi da Meret, uno-due tra Milik e Di Maria con quest’ultimo che va a segno accorciando le distanze.

Nella ripresa Elmas sostituisce Politano, che aveva accusato qualche problema fisico alla fine del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Napoli fa tris con Rrahmani: davvero troppa libertà lasciata al centrale Azzurro. La banda Spalletti prende il sopravvento e diventa padrone del match, andando a segno ancora con Osimhen di testa su assist di Kvara e poi a 10 minuti dalla fine con Elmas. I ragazzi di Spalletti a quel punto si accontentano di palleggiare, senza continuare a infierire fino al triplice fischio. Ora è fuga vera.