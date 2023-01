Serie A, il Napoli ospita la Roma al Maradona nel big match della 20esima giornata

Fischio d’inizio alle ore 20.45 per la prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A. La formazione di Spalletti, prima in classifica a quota 50 punti, punta ad allungare la striscia positiva e tenere a distanza le inseguitrici Inter, Atalanta e Milan. La Roma, reduce dalle vittorie con Fiorentina e Spezia, è una delle squadre che più ha impensierito gli Azzurri nel girone di andata

Il Napoli ospita la Roma questa sera al Maradona in gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, prima gara del girone di ritorno. Gli Azzurri nell’ultima del girone di andata hanno battuto la Salernitana all’Arechi mentre i Giallorossi hanno vinto in trasferta con lo Spezia. La formazione di Spalletti, prima in classifica con 50 punti a più 10 sull’Inter seconda e più 12 su Atalanta e Milan, ha l’obiettivo di continuare a vincere per tenere a distanza le inseguitrici e garantirsi, giornata dopo giornata, un campionato sempre più tranquillo che porti alla fine a cucirsi il tricolore sul petto. Quella di Mourinho invece è a caccia di punti per tentare di scalzare i Rossoneri dal terzo posto in classifica in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Ad avere l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro è anche la Lazio di Sarri, che questa sera alle 18 affronterà in casa la Fiorentina. Si assiste quindi alla sfida a distanza tra le due formazioni capitoline, entrambe a quota 37 punti dopo 19 gare di campionato. Proprio la Roma è stata una delle squadre che nel girone di andata mise più in difficoltà il Napoli, grazie alla difesa preventiva e al riferimento uomo a uomo. Un tipo di gioco che però va a creare tanto spazio tra le linee, spazio che potrebbe essere sfruttato della formazione di Spalletti, se riuscirà a giocare in velocità e intensità così da sfruttare al meglio le caratteristiche di giocatori come Politano e Osimhen. Agli Azzurri però nel fare questo converrà prestare attenzione a non scoprirsi, perché la Roma proverà a colpire in contropiede grazie alla qualità di giocatori come Pellegrini e Dybala. Si assisterà quindi probabilmente a una partita bloccata per larghi tratti, dove il Napoli proverà a pazientare per poi tentare di sfruttare eventuali errori dei giocatori di Mourinho.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli in porta Meret e difesa formata da Rrahmani e Kim al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Ruiz. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen con ai lati Politano e Kvara.

Nella Roma non ci sarà Zaniolo, ai ferri corti con la società, e probabilmente non partirà dal primo minuto El Shaarawy, nonostante l’ottima prova con lo Spezia. In porta Rui Patricio e difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Cristante, Matic e Pellegrini con ai lati Zalewski e Spinazzola. In attacco Dybala e Abraham.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham. All.Mourinho

ARBITRO: Orsato di Schio